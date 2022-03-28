Страны G7 отказались платить в рублях за поставки российского газа

В Германии отмечают, что требование Кремля об оплате в рублях нарушает существующие контракты.

Члены-страны "Большой Семерки" G7 отклонили требование России об оплате в рублях счетов за поставки газа. Об этом сообщил федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек.

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По его словам, члены G7 признали, что российское требование об оплате в рублях является "односторонним и очевидным нарушением существующих контрактов", в связи с чем проведение транзакций в нацвалюте России становится недопустимым.

Робер Хабек отметил, что Москва специально выдвинула такой ультиматум. Благодаря этому российский рубль укреплялся бы, поскольку странам-импортерам пришлось бы закупать национальную валюту России.

"Попытка Путина разделить нас очевидна. Мы не будем разделены, и ответ стран "Большой семерки" ясен: соглашения будут соблюдаться", — добавил министр экономики, комментируя отказ G7 платить за поставки российского газа в рублях.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин сообщил о переходе всех расчетов за поставки газа в Европу в рубли. По словам главы страны-агрессора, евро и доллар являются компрометировавшими себя валютами. Путин также утверждал, что переход в международных расчетах на российский рубль не помешает национальной торговле.

Также Фокус в своей статье разбирался, что не так с российским газовым шантажом и какие страны отказались платить за топливо в рублях.