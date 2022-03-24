Российский газ за рубли: какие страны не согласились с шантажом Путина

Президент России Владимир Путин приказал правительству использовать рубль в расчетах за газ с "недружественными странами". В Евросоюзе посчитали такой шаг нарушением условий контрактов.

Многие европейские потребители российского газа расплачивались в евро и не планируют менять порядки. К примеру, газоснабжающая компания Латвии Latvijas gāze не видит возможности вести расчеты в рублях.

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Глава предприятия Айгарс Калвитис напоминает, что действующие условия договора предусматривают расчеты в евро. Ему непонятно, как начать платежи в другой валюте.

Долгосрочные контракты с монополистом "Газпромом" имеет Австрия и Польша. Руководитель австрийской компании OMV Альфред Штерн в интервью PULS 24 заявил, что продолжит рассчитываться с РФ в евро, а не в рублях.

[ + – ] Австрия может продолжить рассчитываться с РФ в евро Фото: РИА Новости

"Я не должен делать ничего подобного", — подчеркнул он.

О том, что контрагент не может по желанию менять способ регулирования оплаты сказал глава польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский.

"Ямальский контракт с "Газпромом" (на поставку 9,8 млрд кубометров газа в год, – ред.), деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает одну валюту расчета", – объяснил глава PGNiG.

[ + – ] Ямальский контракт предусматривает поставку 9,8 млрд кубометров газа в год

Глава немецкой отраслевой ассоциации Zukunft Gas отметил, что заявление Путина повергло немецкую газовую промышленность "в недоумение", а министр экономики ФРГ назвал его нарушением контрактов.

Расчеты за газ в рублях — что думают страны Азии?

Япония и Южная Корея попали в список недружественных стран. В частности, первая импортировала 6,84 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в 2021 году.

"Мы изучаем ситуацию с министерствами, поскольку не совсем понимаем, каковы намерения России и как они будут это делать", — прокомментировал инициативу Путина министр финансов Шиничи Судзуки.

Ожидается, что Южная Корея, третий по величине импортер российского СПГ в Азии, продолжит закупки газа за рубли. Комиссия по финансовым услугам страны заявила, что сделает все, чтобы облегчить торговлю.

Отметим, что южнокорейская Korea Gas Corp (KOGAS) импортирует в год около 2 млн тонн СПГ из РФ.

Кто поддержал идею Путина

Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил о возможности Софии проводить транзакции в рублях.

"Мы готовы к любым действиям, этот сценарий обсуждался. Риска для платежей по действующему контракту не существует", — сказал он.

В Кремле заявили, что обеспокоенность Сербии по поводу платежей за газ в рублях является приоритетом для России.

Россия бежит от санкций

Аналитики консалтинговой компании из Норвегии Rystad Energy полагают, что если Россия будет получать платежи за газ в рублях, она избежит некоторых санкций, которые США и союзники ввели за вторжение в Украину.

Клаудио Галимберти, старший вице-президент Rystad, сказал, что Россия может разработать новые контракты, требующие оплаты в рублях, но для этого правительствам потребуется держать рубли в своих центральных банках.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 23 марта сказал, что запрет импорта энергоносителей в РФ вызовет рецессию в Германии и других странах ЕС.

Великобритания собирается национализировать "дочку" "Газпрома" – компанию Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.