Російський газ за рублі: які країни не погодилися із шантажем Путіна

Президент Росії Володимир Путін наказав уряду використати рубль у розрахунках за газ з "недружніми країнами". У Євросоюзі вважали такий крок порушенням умов контрактів.

Багато європейських споживачів російського газу розплачувалися в євро і не планують змінювати порядки. Наприклад, газопостачальна компанія Латвії Latvijas gāze не бачить можливості проводити розрахунки в рублях.

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Голова підприємства Айгарс Калвітіс нагадує, що умови чинного договору передбачають розрахунки в євро. Йому незрозуміло, як розпочати платежі в іншій валюті.

Довгострокові контракти з монополістом "Газпромом" мають Австрія та Польща. Керівник австрійської компанії OMV Альфред Штерн в інтерв'ю PULS 24 заявив, що продовжить розраховуватися з РФ у євро, а не в рублях.

[ + – ] Австрія може продовжити розраховуватися з РФ у євро Фото: РИА Новости

"Я не повинен робити нічого подібного", — наголосив він.

Про те, що контрагент не може за бажанням змінювати спосіб регулювання оплати, сказав голова польської нафтогазової компанії PGNiG Павло Маєвський.

"Ямальський контракт із "Газпромом" (на постачання 9,8 млрд кубометрів газу на рік, – ред.), деталей якого я розкривати не можу, передбачає одну валюту розрахунку", – пояснив голова PGNiG.

[ + – ] Ямальський контракт передбачає постачання 9,8 млрд кубометрів газу на рік

Голова німецької галузевої асоціації Zukunft Gas зазначив, що заява Путіна кинула німецьку газову промисловість "на подив", а міністр економіки ФРН назвав її порушенням контрактів.

Розрахунки за газ у рублях — що думають країни Азії?

Японія та Південна Корея потрапили до списку недружніх країн. Зокрема, перша імпортувала 6,84 млн тонн зрідженого природного газу (ЗПГ) з РФ у 2021 році.

"Ми вивчаємо ситуацію з міністерствами, оскільки не зовсім розуміємо, які наміри Росії і як вони це робитимуть", — прокоментував ініціативу Путіна міністр фінансів Шиничі Судзукі.

Очікується, що Південна Корея, третій за величиною імпортер російського ЗПГ в Азії, продовжить закупівлю газу за рублі. Комісія з фінансових послуг країни заявила, що зробить усе, щоб полегшити торгівлю.

Зазначимо, що південнокорейська Korea Gas Corp (KOGAS) імпортує за рік близько 2 млн тонн ЗПГ з РФ.

Хто підтримав ідею Путіна

Міністр енергетики Болгарії Олександр Ніколов заявив про можливість Софії проводити транзакції в рублях.

"Ми готові до будь-яких дій, цей сценарій обговорювався. Ризику для платежів за чинним контрактом не існує", — сказав він.

У Кремлі заявили, що занепокоєння Сербії щодо платежів за газ у рублях є пріоритетом для Росії.

Росія тікає від санкцій

Аналітики консалтингової компанії з Норвегії Rystad Energy вважають, що якщо Росія отримуватиме платежі за газ у рублях, вона уникне деяких санкцій, які США та союзники ввели за вторгнення в Україну.

Клаудіо Галімберті, старший віцепрезидент Rystad, сказав, що Росія може розробити нові контракти, що вимагають оплати в рублях, але для цього урядам потрібно буде тримати рублі у своїх центральних банках.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 23 березня сказав, що заборона імпорту енергоносіїв у РФ викличе рецесію в Німеччині та інших країнах ЄС.

Великобританія має намір націоналізувати "дочку" "Газпрому" — компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.