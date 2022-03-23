Відмова від російських енергоносіїв загрожує спадом економіки в Європі, — Шольц

Водночас навіть Німеччина має намір відмовитися від імпорту російських енергоресурсів. І, за словами німецького канцлера, процес уже запущений.

У середу, 23 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пряма заборона на російські енергоносії спровокує рецесію в Німеччині та інших європейських країнах, повідомляє Politico.

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Виступаючи перед Бундестагом, Шольц зазначив, що згодом Німеччина стане незалежною від постачання російських енергоносіїв, але наразі німецька економіка не готова до розриву всіх зв'язків.

"Ми перестанемо бути залежними [від російської нафти, вугілля та газу], як тільки зможемо, але якщо зробити це протягом одного дня, наша економіка та економіка Європи зануриться в рецесію", — заявив канцлер, за словами якого існує ризик втратити сотні тисяч робітничих місць, існує загроза цілих індустрій.

"Справа в тому, що санкції вже сильно вдарили по багатьох громадянах, і справа не лише в постачанні природного газу", — пояснив Шольц. На думку канцлера Німеччини, антиросійські санкції не повинні бути ще суворішими для європейських країн, ніж для російського керівництва.

Шольц різко заперечує деяким представникам ЄС, зокрема зі Східної Європи, які закликають до повної та рішучої відмови від імпорту російських енергоносіїв у відповідь на розв'язану Москвою війну в Україні.

Водночас, навіть Шольц каже, що процес відмови від російської енергії вже запущений.

"У короткі терміни спробуємо знайти додаткові джерела газу, нафти та вугілля… Ми маємо намір урізноманітнити наші поставки вже найближчими місяцями. Заповнюватимемо наші термінали зрідженого газу на західному узбережжі Європи набагато швидше, ніж зараз", — пояснив канцлер.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін вирішив проводити розрахунки за постачання газу до Європи в рублях. На думку президента РФ, такий перехід на російську національну валюту не зашкодить національній торгівлі.