Країни G7 відмовилися платити в рублях за постачання російського газу

У Німеччині зазначають, що вимога Кремля про оплату в рублях порушує наявні контракти.

Члени-країни "Великої Сімки" G7 відхилили вимогу Росії про оплату в рублях рахунків за постачання газу. Про це повідомив федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

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За його словами, члени G7 визнали, що російська вимога про оплату в рублях є "одностороннім та очевидним порушенням наявних контрактів", через що проведення транзакцій у нацвалюті Росії стає недопустимим.

Робер Габек зазначив, що Москва спеціально висунула такий ультиматум. Завдяки цьому російський рубль зміцнювався б, оскільки країнам-імпортерам довелося б закуповувати національну валюту Росії.

"Спроба Путіна розділити нас очевидна. Ми не розділимося, і відповідь країн "Великої сімки" зрозуміла: угоди дотримуватимуть", — додав міністр економіки, коментуючи відмову G7 платити за постачання російського газу в рублях.

Нагадаємо, 23 березня президент РФ Володимир Путін повідомив про перехід всіх розрахунків за постачання газу до Європи в рублі. За словами глави країни-агресора, євро і долар є валютами, що компрометували себе. Путін також стверджував, що перехід у міжнародних розрахунках на російський рубль не завадить національній торгівлі.

Також Фокус у своїй статті розбирався, що не так з російським газовим шантажем і які країни відмовилися платити за паливо в рублях.