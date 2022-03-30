Оплата газа РФ с помощью рублей: Путин провел разговоры с лидерами Италии и ФРГ

Переговоры состоялись после того, как страны "Большой семерки" официально отклонили требование Москвы платить за газ рублями.

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Глава Кремля Владимир Путин провел телефонную беседу с канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу оплаты за импортированный в ФРГ газ российскими рублями. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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В РФ напомнили, что изменение порядка расчетов необходимо из-за того, что валютные резервы Банка России были заморожены странами-членами ЕС.

Однако переход на оплату за газ российскими рублями не повлияет на условия контрактов для европейских компаний.

Глава Кремля уже поручил Центробанку и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Поручение Путина правительству, ЦБ и "Газпрому" о мерах по переводу оплаты поставок газа в "недружественные страны" на рубли должно быть исполнено до 31 марта.

Еще СМИ сообщили, что Путин также разговаривал по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги по этому же поводу — оплате за газ рублями. Детали переговоров пока неизвестны.

Что за история с оплатой рублями?

Неделю назад российский президент Владимир Путин заявил, что "недружественные" по отношению к РФ страны обязаны будут платить за газ российскими рублями. Эксперты предполагают, что такой шаг России необходим для ослабления санкционного давления или сдерживания курса рубля.

Лидеры G7 заявили, что не приемлют такое требование Москвы. Путин делает это для того, чтобы разделить наиболее промышленно-развитые страны, заявил министр энергетики Германии Роберт Габек после конференции с министрами энергетики стран "Большой семерки". По их словам, это одностороннее и явное нарушение имеющихся контрактов.

Напомним, в Германии ввели чрезвычайный план по нормированию газа. Это может быть связано с условием Москвы платить за голубое топливо рублями.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если европейские страны откажутся платить за газ в рублях, то Россия "заниматься благотворительностью" не станет.