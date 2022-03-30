Оплата газу РФ за допомогою рублів: Путін провів розмови з лідерами Італії та ФРН

Переговори відбулися після того, як країни "Великої сімки" офіційно відхилили вимогу Москви платити за газ рублями.

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Глава Кремля Володимир Путін провів телефонну бесіду з канцлером Німеччини Олафом Шольцем щодо оплати за імпортований у ФРН газ російськими рублями. Про це повідомила пресслужба Кремля.

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У РФ нагадали, що зміна порядку розрахунків потрібна через те, що валютні резерви Банку Росії були заморожені країнами-членами ЄС.

Проте перехід на оплату газу російськими рублями не вплине на умови контрактів для європейських компаній.

Глава Кремля вже доручив Центробанку й уряду за тиждень визначити порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу. Доручення Путіна уряду, ЦБ і "Газпрому" про заходи щодо переведення оплати поставок газу до "недружніх країн" на рублі має бути виконане до 31 березня.

Ще ЗМІ повідомили, що Путін також розмовляв по телефону з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі з цього ж приводу — оплати за газ рублями. Деталі переговорів поки що невідомі.

Що за історія з оплатою рублями?

Тиждень тому російський президент Володимир Путін заявив, що "недружні" щодо РФ країни зобов'язані платити за газ російськими рублями. Експерти припускають, що такий крок Росії необхідний для послаблення тиску санкцій або стримування курсу рубля.

Лідери G7 заявили, що не приймають таку вимогу Москви. Путін робить це для того, щоб розділити найпромисловіші країни, заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Габек після конференції з міністрами енергетики країн "Великої сімки". За їхніми словами, це одностороннє та явне порушення наявних контрактів.

Нагадаємо, у Німеччині ввели надзвичайний план щодо нормування газу. Це може бути пов'язане з умовою Москви платити за блакитне паливо рублями.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що якщо європейські країни відмовляться платити за газ рублями, то Росія "займатися благодійністю" не стане.