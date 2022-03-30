Німеччина ввела в дію надзвичайний план щодо нормування газу, — Reuters

Введення плану з управління постачанням газу викликане можливим скороченням споживання палива через спроби Москви змусити ЄС вести розрахунки в рублях.

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Уряд Німеччини почав реалізовувати надзвичайний план управління постачанням природного газу в умовах можливого припинення поставок блакитного палива з Росії. У зв'язку із цим міністр економіки ФРН Роберт Хабек активував "фазу раннього попередження" в газовій сфері, повідомляє агентство Reuters.

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Введення такого плану було викликане побоюваннями Німеччини, що Росія може скоротити постачання газу до країни та її сусідів, оскільки країни ЄС не піддаються спробам Москви змусити платити за імпорт газу в рублях.

Подібні кроки є ознакою серйозної підготовки Євросоюзу до того, що РФ може скоротити постачання газу до регіону після відмови проводити оплату за енергоносії в російських рублях.

Під час пресконференції Хабек заявив, що постачання газу до Німеччини наразі захищене, але він закликав споживачів та компанії скоротити споживання, сказавши, що зараз "кожний кіловат на рахунку".

"Ми повинні посилити запобіжні заходи, щоб бути готовими до ескалації з боку Росії", — сказав Хабек.

За його словами, якщо постачання енергоносіїв буде недостатнім, регулятор мережі Німеччини може нормувати використання газу, причому промисловість буде першою в черзі на скорочення споживання. Міністр зазначив, що майже 20 млн домогосподарств Німеччини опалюються природним газом, у той час як на промисловість припадає ⅓ зі 100 млрд кубометрів газу, виходячи з кількості споживання у 2021 році.

Раніше Берлін уже заявляв про свої наміри здобути енергетичну незалежність від Москви, однак за словами Хабека, це повною мірою стане можливим лише до 2024 року.

Видання пише, що після заяви Хабека гуртові ціни на електроенергію в Німеччині на рік уперед досягли максимуму і зупинилися на позначці 185 євро за мегават за годину, збільшившись на 6,3%.

Хабек підкреслив, що поки що постачання газу з Росії йдуть стабільно, проте відомо, що 31 березня державний постачальник "Газпром" і центральний банк Росії мають звітувати перед президентом Володимиром Путіним про механізм переходу валюти оплати за газ на рублі.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 29 березня сказав, що в разі відмови урядів країн Євросоюзу від оплати за рахунками за газ у рублях, Росія не "займатиметься благодійністю" і припинить постачання палива.

Країни "Великої сімки" відхилили вимоги РФ про оплату рахунків за постачання природного газу в рублях, заявивши про очевидні порушення умов чинних контрактів. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вважає, що Москва спеціально висунула такий ультиматум, щоб зміцнити свою валюту.