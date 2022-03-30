Германия ввела в действие чрезвычайный план по нормированию газа, — Reuters

Введение плана по управлению поставками газа вызвано возможным сокращением потребления топлива из-за попыток Москвы заставить ЕС вести расчеты в рублях.

Правительство Германии начало реализовывать чрезвычайный план по управлению поставками природного газа в условиях возможного прекращения поставок голубого топлива из России. В связи с этим министр экономики ФРГ Роберт Хабек активировал "фазу раннего предупреждения" в газовой сфере, сообщает агентство Reuters.

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Введение такого плана было вызвано опасениями Германии, что Россия может сократить поставки газа в страну и ее соседям, поскольку страны ЕС не поддаются на попытки Москвы заставить платить за импорт газа в рублях.

Подобные шаги являются признаком серьезной подготовки Евросоюза к тому, что РФ может сократить поставки газа в регион после отказа проводить оплату за энергоносители в российских рублях.

Во время пресс-конференции Хабек заявил, что поставки газа в Германию на данный момент защищены, но он призвал потребителей и компании сократить потребление, сказав, что сейчас "каждый киловатт на счету".

"Мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовыми к эскалации со стороны России", — сказал Хабек.

По его словам, если поставки энергоносителей будут недостаточными, регулятор сети Германии может нормировать использование газа, причем промышленность будет первой в очереди на сокращение потребления. Министр отметил, что почти 20 млн домохозяйств Германии отапливаются природным газом, в то время как на промышленность приходится ⅓ из 100 млрд кубометров газа, исходя из количества потребления в 2021 году.

Ранее Берлин уже заявлял о своих намерениях добиться энергетической независимости от Москвы, однако по словам Хабека, это в полной мере станет возможным только к 2024 году.

Издание пишет, что после заявления Хабека оптовые цены на электроэнергию в Германии на год вперед достигли максимума и остановились на отметке 185 евро за мегаватт в час, увеличившись на 6,3%.

Хабек подчеркнул, что пока поставки газа из Росси идут стабильно, однако известно, что 31 марта государственный поставщик "Газпром" и центральный банк России должны в четверг отчитаться перед президентом Владимиром Путиным о механизме перехода валюты оплаты за газ на рубли.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 марта сказал, что в случае отказа правительств стран Евросоюза от оплаты по счетам за газ в рублях, Россия не будет "заниматься благотворительностью" и прекратит поставку топлива.

Страны "Большой семерки" отклонили требования РФ об оплате счетов за поставки природного газа в рублях, заявив об очевидных нарушениях условий действующих контрактов. Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что Москва специально выдвинула такой ультиматум, чтобы укрепить свою валюту.