"Нет оплаты — нет газа": Россия пригрозила перекрыть поставку энергоносителей в Европу

Если европейские страны откажутся платить за газ в рублях, то Россия "заниматься благотворительностью" не станет, заявил Дмитрий Песков.

Россия не намерена бесплатно поставлять природный газ и нефть европейским странам. Если правительства стран ЕС откажутся платить за российские энергоносители в рублях, то поставки в Европу осуществляться не будут, заявил спикер президента России Дмитрий Песков в интервью телеканала PBS.

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Журналисты задали вопрос Пескову о том, насколько экономика России готова к таким кардинальным шагам в условиях, когда Германия и другие страны могут отказаться от российских энергоресурсов.

"Это, конечно, то, что мы бы не хотели видеть в нашей реальности. Но мы должны приспосабливаться к условиям. И, к сожалению, эти условия, они довольно недружелюбны, они для нас враждебные. Мы вошли в фазу тотальной войны", — ответил российский спикер.

По словам Пескова, он пока не берется прогнозировать как будут в дальнейшем разворачиваться события вокруг поставок голубого топлива в Европу, однако Россия в этом плане "заниматься благотворительностью" не будет.

"Нет оплаты — нет газа", — предупредил Песков.

Напомним, что 23 марта президент России Владимир Путин поручил российскому правительству разработать механизм перехода оплаты за поставку природного газа в "недружественные страны" в российских рублях. Данное решение, по словам Путина, было принято на фоне объявленного США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией.

Однако 28 марта стало известно, что члены-страны G7 отклонили требования РФ об оплате счетов за поставки природного газа в рублях, заявив об очевидных нарушениях условий действующих контрактов. Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что Москва специально выдвинула такой ультиматум, чтобы укрепить свою валюту, поскольку в таком случае странам-импортерам пришлось бы закупать у России рубли.