"Немає оплати — немає газу": Росія пригрозила перекрити постачання енергоносіїв у Європу

Якщо європейські країни відмовляться платити за газ у рублях, то Росія "займатися благодійністю" не буде, заявив Дмитро Пєсков.

Росія не має наміру безкоштовно постачати природний газ і нафту європейським країнам. Якщо уряди країн ЄС відмовляться платити за російські енергоносії в рублях, то постачання в Європу не здійснюватимуться, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу PBS.

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Журналісти запитали Пєскова про те, наскільки економіка Росії готова до таких кардинальних кроків в умовах, коли Німеччина й інші країни можуть відмовитися від російських енергоресурсів.

"Це, звичайно, те, що ми не хотіли б бачити в нашій реальності. Але ми повинні пристосовуватися до умов. І, на жаль, ці умови, вони досить недружні, вони для нас ворожі. Ми увійшли до фази тотальної війни", — відповів російський спікер.

За словами Пєскова, він поки не береться прогнозувати як надалі розгортатимуться події навколо постачання блакитного палива в Європу, проте Росія в цьому плані "займатися благодійністю" не буде.

"Немає оплати — немає газу", — попередив Пєсков.

Нагадаємо, що 23 березня президент Росії Володимир Путін доручив російському уряду розробити механізм переходу оплати за постачання природного газу в "недружні країни" у російських рублях. Це рішення, за словами Путіна, було ухвалено на тлі оголошеного США та ЄС дефолту за своїми зобов'язаннями перед Росією.

Проте 28 березня стало відомо, що члени країни G7 відхилили вимоги РФ про оплату рахунків за постачання природного газу в рублях, заявивши про очевидні порушення умов чинних контрактів. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вважає, що Москва спеціально висунула такий ультиматум, щоб зміцнити свою валюту, оскільки в такому разі країнам-імпортерам довелося б закуповувати у Росії рублі.