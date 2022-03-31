Імпорт газу з РФ за рублі: Німеччина домовилася за оплату в євро чи доларах

Гроші за газ переказуватимуть Газпромбанку, який не потрапив під європейські санкції за вторгнення РФ в Україну. Цей банк конвертуватиме гроші в рублі, заявили в німецькому уряді.

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Європейські компанії продовжать купувати російський газ за євро чи долари та переказувати гроші на рахунки "Газпромбанку", який не потрапив під санкції. Про це сказав представник уряду Німеччини Штеффан Гебештрайт після телефонної розмови канцлера Олафа Шольца з президентом Росії Володимиром Путіним.

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"Угода країн G7 (що передбачає розрахунок за газ з РФ тільки в євро або доларах, – ред.) залишається чинною", — зазначив Гебештрайт.

Німеччина заплатить за газ у валюті, прописаній в укладених контрактах, а російський банк конвертуватиме гроші в рублі, заявив представник німецького уряду.

"Шольц не погодився з цією процедурою у розмові, але попросив надати письмову інформацію, щоб краще зрозуміти процедуру", — сказав Гебештрайт.

[ + – ] Шольц заявив, що не платитиме за газ рублями

Зазначимо, що через суперечку з РФ про оплату газу в Європі міністр економіки ФРН Роберт Габек ввів режим раннього повідомлення про надзвичайну ситуацію, якщо РФ припинить постачання палива. Міністр звернувся до підприємств і приватних споживачів із проханням економніше витрачати газ.

Режим раннього повідомлення означає жорсткий контроль за газопостачанням у країні, його вже запровадила Австрія.

Газова суперечка Європи та Росії

Путін 23 березня наказав уряду РФ перейти на рублевий розрахунок за проданий газ із "недружніми країнами". Під цим терміном він мав на увазі країни, які запровадили санкції проти Росії за розв'язання війни в Україні.

Лідери G7 вважали цю вимогу "одностороннім і очевидним порушенням наявних контрактів". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на це казав, що ніхто не постачатиме газ у ЄС безкоштовно.

[ + – ] Німеччина імпортує приблизно половину обсягу газу з РФ

30 березня Путін обговорив із Шольцем і прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі оплату за імпортований газ у рублях. За його словами, розрахунки в рублях необхідні після заморожування Євросоюзом валютних резервів Банку Росії.

Німеччина імпортує приблизно половину обсягу газу та третину нафти з Росії. Влада країни говорила про можливу рецесію, якщо постачання палива раптово припиниться. Австрія значно більше залежить від російського газу приблизно на 80%.