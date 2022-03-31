Путін заявив, що умов для припинення вогню в Україні поки що немає, — прем'єр Італії

За словами Маріо Драґі, Росія та Україна попросили Італію стати одним із гарантів втілення у життя пунктів майбутнього мирного договору.

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Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі розповів про підсумки телефонної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним, зокрема про війну в Україні, пише Reuters.

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Сторони поговорили 30 березня. За словами Драґі, Путін йому повідомив, що умови для припинення вогню в Україні наразі не створено.

Італійський прем'єр також зазначив, що глава Кремля погодився на поточні газові контракти, які передбачають оплату за блакитне паливо євро та доларами, а не рублями, як того вимагала Москва.

"Я зрозумів, але, можливо, помиляюся, що конвертація платежу… є внутрішньою справою Російської Федерації", — сказав Драґі.

Також політик наголосив, що витрати на оборону країни після вторгнення РФ в Україну збільшуватимуть: Італія досягне мети НАТО витратити 2% ВВП на військову сферу у 2028 році. Проте прогнозний економічний документ уряду не передбачає конкретного зростання видатків на оборону.

Нагадаємо, медіаексперт, керівник видання Bellingcat Христо Грозев спрогнозував, що РФ намагатиметься заморозити хід війни в Україні.

Зазначимо, Німеччина також заявила, що платити за російський газ буде тільки євро та доларами, а не рублями, як того вимагав Путін від імпортерів.