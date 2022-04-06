Посольство Турции вернуло всех сотрудников в Киев после эвакуации из-за войны

В ведомстве сообщили, что полноценно возобновляют свою работу после эвакуации в Черновцы.

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Посольство Турции в Украине вернулось в Киев и возвращается к работе в украинской столице. После начала полномасштабной войны с Россией дипломатическое ведомство эвакуировало своих сотрудников в Черновцы, которые стали их логистическим центром. Об этом они сообщили в Facebook.

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Работа учреждения в Киеве началась с 6 апреля, включая предоставление консульских услуг.

"Дорогие наши граждане и украинские друзья. Временно мы перенесли нашу деятельность в Черновцы, которые превратились в наш логистический центр в работе. А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев. С завтрашнего дня (6 апреля, — Ред.) мы продолжим нашу работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем доме по адресу ул. Панаса Мирного, 22", — сказано в сообщении.

11 марта турецкое посольство заявило, что уезжает из Киева и переносит свою работу на запад Украины в Черновцы.

Напомним, перед и после начала российского вторжения в Украину дипломатические ведомства эвакуировали своих сотрудников из Киева в западные регионы страны или другие государства.

Кроме того, за день до начала войны, 23 февраля Россия эвакуировала всех своих сотрудников посольств в Одессе, Львове и Киеве. Перед этим российские дипломаты сжигали документы и убрали российские флаги со здания.