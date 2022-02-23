Сожгли документы и сняли триколор: посольства РФ в Киеве, Львове и Одессе опустели (видео)

По информации журналистов, российские посольства в Киеве, Одессе и Львове прекратили свою работу.

В Киеве, Одессе и во Львове российских дипломатов эвакуировали и сейчас там пусто. Кроме того, накануне сотрудники посольств что-то жгли на территории дипломатических ведомств во всех трех городах Украины, а также убрали российский триколор над зданиями. Об этом сообщает канал "Украина 24".

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Российское посольство в Киеве

Правоохранители сообщили корреспондентке Анастасии Крымовой, что все российские дипломаты покинули посольство и уехали в Россию. Здание российского дипломатического ведомства окружено полицией и Нацгвардией, но оттуда уже никто не выходит и не заходит. Также сообщается, что флаг России на здание посольства уже не висит. За несколько дней до отъезда российских дипломатов очевидцы заметили дым над зданием, сотрудники посольства сжигали какие-то бумаги, предполагается, что это были документы.

Российское посольство во Львове

По словам корреспондентки со Львова Оксаны Лабойко, под российским консульством ситуация спокойная. Территорию ведомства охраняет нацгвардия. Но она не смогла ответить на вопрос о том, находятся ли еще российские дипломаты внутри посольства. Однако на здании больше не висит российский триколор, хоть еще 22 февраля он развивался над дипломатическим ведомством. Накануне жители Львова тоже заметили дым, который шел с территории посольства России, кто-то из очевидцев вызвал спасателей, но их на территорию не пустили. По словам журналистки, на звонок домофона никто из сотрудников не отвечает, как и на телефонные звонки уже несколько дней.

Российское посольство в Одессе

Корреспондентка из Одессы Диана Федотова рассказала, что территория возле консульства России пустая. По ее словам, во дворе нет ни одного автомобиля, а на здании опущены ролеты на окнах. Вечером 22 февраля одесситы снимали на видео, как двое неизвестных мужчин жгли какие-то бумаги под деревьями. Пожарных они не вызывали. Консульство не принимает граждан еще с 21 ноября, со здания сняли флаг России, но нам все еще висит герб страны. Сегодня все российские дипломаты покинули посольство России в Одессе, с самого утра были замечены машины, которые выезжали с территории здания. На месте остались только нацгвардейцы, которые охраняют здание.

Напомним, 23 февраля Россия начала эвакуировать своих дипломатов из российских посольств в трех городах Украины. Министерство иностранных дел России объяснило свои действия "нападениями на российских дипломатов" и "активным раскручиванием маховика русофобии" в Украине с начала 2014 года.

Ранее, 12 февраля МИД России подтвердил, что эвакуирует российских дипломатов из Украины. Спикер ведомства Мария Захарова заявила, что Украина и другие страны готовят провокации.