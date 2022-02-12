МИД России подтвердил эвакуацию российских дипломатов из Украины
Подобное решение спикер ведомства Мария Захарова объяснила "возможными провокациями", обвинив в их подготовке Киев и "третьи страны".
Россия начала эвакуировать своих дипломатов из Украины. Такое заявление официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сделала на официальном сайте ведомства 12 февраля.
Представитель МИД напомнила, что слухи о выезде дипломатов РФ из Украины появились около месяца назад в некоторых западных СМИ, включая The New York Times, когда их дети отправились навестить своих родственников на зимних каникулах. Как предполагают в российском ведомстве, целью таких сообщений было создание повода для эвакуации с украинской территории сотрудников посольств различных стран, включая США, Великобританию и Израиль.
"Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", — подчеркнула Мария Захарова. — "В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине".
Она также заявила, что посольства и консульства РФ в Украине продолжат выполнять свои основные обязанности. Однако "РИА Новости", ссылаясь на собственные источники, пишет о проблемах с записью на прием в российские дипведомства, которые могут свидетельствовать об эвакуации дипломатов. В киевском посольстве РФ утверждают, что работают в обычном режиме и эвакуацию пока не объявляли.
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию", — цитирует СМИ источника. Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил возможность эвакуации 10 февраля во время переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался об эвакуации дипломатов РФ. По его словам, таким методом россияне попытаются обвинить украинские власти в подготовке агрессивных действий или даже наступательной военной операции, из-за которых российским гражданам необходима защита.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал регионы где РФ может устроить диверсии для вторжения: Чернобыльская АЭС, оккупированные Крыму и Донбасс. Украинские власти не могут определить места со 100% точностью, но могут предполагать наиболее вероятные точки.
Алексей Данилов также рассказал, что в Украине не будут отключать интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие знают, как защищать родную землю.