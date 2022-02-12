МИД России подтвердил эвакуацию российских дипломатов из Украины

Подобное решение спикер ведомства Мария Захарова объяснила "возможными провокациями", обвинив в их подготовке Киев и "третьи страны".

Россия начала эвакуировать своих дипломатов из Украины. Такое заявление официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сделала на официальном сайте ведомства 12 февраля.

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Представитель МИД напомнила, что слухи о выезде дипломатов РФ из Украины появились около месяца назад в некоторых западных СМИ, включая The New York Times, когда их дети отправились навестить своих родственников на зимних каникулах. Как предполагают в российском ведомстве, целью таких сообщений было создание повода для эвакуации с украинской территории сотрудников посольств различных стран, включая США, Великобританию и Израиль.

"Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", — подчеркнула Мария Захарова. — "В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине".

Она также заявила, что посольства и консульства РФ в Украине продолжат выполнять свои основные обязанности. Однако "РИА Новости", ссылаясь на собственные источники, пишет о проблемах с записью на прием в российские дипведомства, которые могут свидетельствовать об эвакуации дипломатов. В киевском посольстве РФ утверждают, что работают в обычном режиме и эвакуацию пока не объявляли.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию", — цитирует СМИ источника. Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил возможность эвакуации 10 февраля во время переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался об эвакуации дипломатов РФ. По его словам, таким методом россияне попытаются обвинить украинские власти в подготовке агрессивных действий или даже наступательной военной операции, из-за которых российским гражданам необходима защита.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал регионы где РФ может устроить диверсии для вторжения: Чернобыльская АЭС, оккупированные Крыму и Донбасс. Украинские власти не могут определить места со 100% точностью, но могут предполагать наиболее вероятные точки.

Алексей Данилов также рассказал, что в Украине не будут отключать интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие знают, как защищать родную землю.