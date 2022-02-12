МЗС Росії підтвердило евакуацію російських дипломатів з України

Таке рішення спікер відомства Марія Захарова пояснила "можливими провокаціями", звинувативши у їхній підготовці Київ та "треті країни".

Росія почала евакуювати своїх дипломатів із України. Таку заяву офіційна представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова зробила на офіційному сайті відомства 12 лютого.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Представник МЗС нагадала, що чутки про виїзд дипломатів РФ з України з'явилися близько місяця тому в деяких західних ЗМІ, включаючи The New York Times, коли їхні діти відвідали своїх родичів на зимових канікулах. Як вважають у російському відомстві, метою таких повідомлень було створення приводу для евакуації з української території співробітників посольств різних країн, включаючи США, Велику Британію та Ізраїль.

"Ми робимо висновок, що наші американські та британські колеги, мабуть, знають про підготовку в Україні якихось силових акцій, здатних суттєво ускладнити ситуацію у сфері безпеки", — підкреслила Марія Захарова. — "У цій ситуації, побоюючись можливих провокацій київського режиму чи третіх країн, ми справді ухвалили рішення про деяку оптимізацію штатів російських закордонних установ на Україні".

Вона також заявила, що посольства та консульства РФ в Україні продовжать виконувати свої основні обов'язки. Однак "РІА Новини", посилаючись на власні джерела, пише про проблеми із записом на прийом до російських дипвідомств, які можуть свідчити про евакуацію дипломатів. У київському посольстві РФ стверджують, що працюють у звичайному режимі і евакуацію наразі не оголошували.

"За заявами українських громадян, російські дипломати та співробітники консульств в Україні почали їхати до Росії", — цитує ЗМІ джерела. Він нагадав, що глава МЗС РФ Сергій Лавров озвучив можливість евакуації 10 лютого під час переговорів із британською колегою Елізабет Трасс.

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба висловився про евакуацію дипломатів РФ. За його словами, таким методом росіяни спробують звинуватити українську владу у підготовці агресивних дій або навіть наступальної військової операції, через які російським громадянам необхідний захист.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов назвав регіони, де РФ може влаштувати диверсії для вторгнення : Чорнобильська АЕС, окуповані Крим та Донбас. Українська влада не може визначити місця зі 100% точністю, але може передбачати найімовірніші точки.

Олексій Данилов також розповів, що в Україні не відключатимуть інтернет та мобільний зв'язок у разі вторгнення РФ. Він наголосив, що українські військовослужбовці знають, як захищати рідну землю.