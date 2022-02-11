"Гра наративів": Кулеба висловився про евакуацію дипломатів РФ з України (відео)

Глава українського МЗС вважає, що Москва за допомогою такого кроку хоче звинуватити нашу країну в підготовці якихось агресивних дій чи наступальної операції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в Харкові сказав, що російський глава МЗС Сергій Лавров поширив інформацію про евакуацію російських дипломатів, що нібито готують, з посольства в Києві навмисно. У такий спосіб він хотів створити ґрунт для майбутнього звинувачення України в якихось агресивних діях, або в наступальній операції. Про це йдеться в трансляції брифінгу.

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"Цю заяву треба розглядати в контексті наративу, що поширює Росієя, про те, що саме Україна готує якісь агресивні дії. Все це зараз така гра наративів, боротьба за те, хто переможе в грі з назвою "хто винен", — підкреслив Кулеба.

У такий спосіб, додав український дипломат, російська сторона прагне продемонструвати, що їхні дипломати перебувають у небезпеці, і тому потребують захисту.

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Раніше Фокус повідомляв, що глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в тому, що вона намагається переписати Мінські домовленості. Лавров вважає, що офіційний Київ відкидає ту пропозицію, яку раніше схвалила Рада безпеки ООН.

Лавров згадав слова Кулеби, що Україна ніколи не вестиме прямий діалог з терористами ЛДНР. Переговори на тему Донбасу мають вести, на думку глави українського МЗС, три сторони: Росія, Україна та ОБСЄ.

Дмитро Кулеба відмовився вести прямий діалог між українськими посадовими особами та так званими "представниками Донецька та Луганська".

Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак після переговорів "нормандської четвірки" 10 лютого 2022 року повідомив, що сторонам не вдалося дійти якоїсь угоди. Однак, зазначив Єрмак, переговори продовжуватимуть, на них збираються торкнутися низки гуманітарних питань.