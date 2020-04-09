Украина не ищет прямого диалога с "ЛДНР", – Кулеба

Глава МИД заявил, что официальный Киев будет настаивать на существующей структуре ТКГ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя создание консультативного совета с участием представителей ОРДЛО, заявил, что Украина не ищет прямого диалога с "ЛДНР". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Во-первых, как я сказал, Украина будет настаивать на нынешней структуре контактной группы, которая состоит из трех актеров: России, Украины, ОБСЕ. Все остальное – это предмет для внутреннего структурирования в середине контактной группы. Но мы не ищем прямого диалога с Донецком и Луганском. Мы должны взаимодействовать с ними и говорить только об определенном наборе тем, чтобы имплементировать отдельные пункты Минских соглашений", – сказал глава МИД.

Он пояснил, что идея консультативного совета состоит в том, что Украина не будет взаимодействовать с представителями боевиков, но "заставит наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом".

"Я никогда не соглашусь как министр на прямой диалог между украинскими должностными лицами и так называемыми "представителями Донецка и Луганска". Все остальное – это пространство для искусства дипломатии. Но существуют определенные красные линии, которые я не перейду как министр иностранных дел или гражданин Украины. И это одна из них", – сказал Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".

Против такой инициативы выступили свыше полусотни нардепов от "Слуги народа". Они просили Зеленского не допустить создание совета и не легитимизировать ОРДЛО.

В своем ответе на петицию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протокол о создании консультативного совета носит декларативный характер, не является международным договором и не легитимизирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.