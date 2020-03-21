Петиция с требованием не создавать консультационный совет с ОРДЛО собрала 25 тыс. подписей

Автор петиции проводит параллели между Донбассом и Приднестровьем, который также реализовали при активном участии замглавы АП РФ Дмитрии Козаке

Петиция против создания "консультативного совета" для переговоров с ОРДЛО за 5 дней набрала свыше 25 тыс. подписей.

Подал ее 16 марта Михаил Свистович. Сейчас под ней подписались 25 419 человек.

Подписанты обращаются к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот поручил главе ОП Андрею Ермаку и представителю Украины в ТКГ Леониду Кучме отозвать свои подписи под протоколом заседания ТКГ в Минске от 11 марта 2020 года.

Также в петиции есть требование отказаться от создания "консультативного совета" с представителями ОРДЛО, ведь это, считают подписанты, – легитимизация боевиков и признание "гражданского конфликта" в Украине.

Среди прочего, в петиции говорится о "признаках государственной измены" Ермака и Кучмы.

"Их подписи укрепляют агрессора, потому что открывают путь к снятию с него санкций. Если Украина признает ОРДЛО равной стороной, а РФ - посредником, то весь мир признает их такими", – говорится в ней.

Также автор петиции проводит параллели с "приднестровским сценарием", который также состоялся при активном участии нынешнего переговорщика РФ по Украине Дмитрий Козака.

"Несмотря на нескрываемое участие РФ в войне с Молдовой, Молдова признала Приднестровье субьектом переговоров, а РФ - посредником и там как миротворцы остались только российские войска", – указано в петиции.

"Приднестровье уже почти 30 лет остается неподконтрольной Молдове территорией и конца этому конфликту не видно, что вполне устраивает Москву", – добавил автор.

Как ранее сообщал Фокус:

13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".

Против такой инициативы выступили свыше полусотни нардепов от "Слуги народа". Они просили Зеленского не допустить создание совета и не легитимизировать ОРДЛО.