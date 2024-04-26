ВС РФ пытаются взять Часов Яр в оперативное окружение: в ВСУ рассказали о штурмах врага

Российские военные пытаются обойти Часов Яр на Донбассе с флангов через другие населенные пункты — Богдановку и Ивановское. Также враг наступает на Андреевку и Клещиевку, чтобы выровнять линию обороны, рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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Вооруженные силы Российской Федерации пытаются взять Часов Яр Донецкой области в оперативное окружение, однако не имеют успеха. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин во время телемарафона.

По его словам, на восточном фронте самыми горячими направлениями являются Новопавловское, Бахмутское и Авдеевское, ситуация в районе введения боевых действий контролируется Силами обороны.

Он отметил, что для захвата Часового Яра оккупанты пытаются обойти его с флангов через другие населенные пункты, а именно Богдановку и Ивановское. На этих участках штурмовые действия врага продолжаются круглосуточно, россияне сосредотачивают свои усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута для выхода к каналу Северский Донец — Донбасс, завладения Часовым Яром и создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.

"Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел", — сказал Назар Волошин.

По его словам, российские военные пытаются взять Ивановское и Богдановку, чтобы зайти в Часовой Яр, для этого активно штурмуют эти два населенных пункта. Кроме этого, оккупанты пытаются выровнять линию обороны, а потому безуспешно штурмуют Андреевку и Клещиевку. В частности, в районе последней было замечено увеличение количества личного состава армии РФ.

Назар Волошин уточнил, что больше всего штурмов ВС РФ проводят возле Белогоровки, там они перегруппировываются, переводят боекомплекты. Однако ВСУ сдерживают противника и стабилизируют ситуацию.

Ситуация возле Часового Яра

Напомним, 25 апреля военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что оккупанты уже несколько недель давят на Часов Яр Донецкой области. По его словам, РФ работает на уровне максимума своих возможностей, ощущается нехватка боеприпасов у противника.

26 апреля в СМИ сообщили, что Часов Яр Донецкой области для врага является окном возможностей, ведь город расположен на господствующих высотах. В частности, в случае захвата населенного пункта ВС РФ смогут атаковать те города, которые находятся под украинским контролем.