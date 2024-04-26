ЗС РФ намагаються взяти Часів Яр в оперативне оточення: у ЗСУ розповіли про штурми ворога

Російські військові намагаються обійти Часів Яр на Донбасі з флангів через інші населені пункти — Богданівку й Іванівське. Також ворог наступає на Андріївку та Кліщіївку, аби вирівняти лінію оборони, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються взяти Часів Яр Донецької області в оперативне оточення, проте не мають успіху. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин під час телемарафону.

За його словами, на Східному фронті найгарячішими напрямками є Новопавлівський, Бахмутський і Авдіївський, ситуацію в районі введення бойових дій контролюють Сили оборони.

Він зауважив, що для захоплення Часового Яру окупанти намагаються обійти його з флангів через інші населені пункти, а саме Богданівку й Іванівське. На цих ділянках штурмові дії ворога тривають цілодобово, росіяни зосереджують свої зусилля для прориву оборони ЗСУ західніше за Бахмут для виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас, заволодіння Часовим Яром і створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

"Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останні 7 днів жодних успіхів не мав", — сказав Назар Волошин.

За його словами, російські військові намагаються взяти Іванівське та Богданівку, аби зайти до Часового Яру, для цього активно штурмують ці два населені пункти. Також окупанти намагаються вирівняти лінію оборони, а тому безуспішно штурмують Андріївку та Кліщіївку. Зокрема, у районі останньої було помічено збільшення кількості особового складу армії РФ.

Назар Волошин уточнив, що найбільше штурмів ЗС РФ проводять біля Білогорівки, там вони перегруповуються, переводять боєкомплекти. Проте ЗСУ стримують противника та стабілізують ситуацію.

Ситуація біля Часового Яру

Нагадаємо, 25 квітня військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що окупанти вже декілька тижнів тиснуть на Часів Яр Донецької області. За його словами, РФ працює на рівні максимуму своїх можливостей, відчувається нестача боєприпасів у противника.

26 квітня в ЗМІ повідомили, що Часів Яр Донецької області для ворога є вікном можливостей, адже місто розташоване на панівних висотах. Зокрема, у разі захоплення населеного пункту ЗС РФ зможуть атакувати ті міста, які перебувають під українським контролем.