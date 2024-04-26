ВС РФ ускорили наступление в районе Авдеевки на Донбассе, — британская разведка

По данным аналитиков, противник создал условия для того, чтобы зайти в населенный пункт Очеретино. В Минобороны предположили, что наступление оккупантов продолжится.

Related video

Российские оккупанты продолжают попытки давления на позиции украинских защитников по всей линии фронта. В частности речь идет про город Авдеевка Донецкой области. Подробнее рассказали в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 26 апреля.

По данным аналитиков, за последнюю неделю продвижение бойцов ВС РФ к западу от Авдеевки значительно ускорились. Войска противника создали узкий выступ для того, чтобы зайти на территорию населенного пункта Очеретино. Он находится всего в 15 километрах от центра захваченной Авдеевки.

Примечательно, что российские оккупанты смогли взять этот город на Донбассе еще в феврале текущего года. С того момента эта территория остается одним из основных районов российских штурмов.

"Несмотря на продолжающиеся высокие потери, весьма вероятно, что российская армия сможет постоянно атаковать украинские позиции в этом районе и взять под свой контроль несколько небольших населенных пунктов", — предположили в Министерстве обороны Великобритании.

В британской разведке рассказали о действиях ВС РФ в районе Авдеевки Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 25 апреля сообщалось, что ВС РФ продвинулись в два населенных пункта Донецкой области, о чем заявляли в DeepState. Аналитики отметили, что российские оккупанты продвинулись в село Соловьево и город Красногоровка Покровского района. В ВСУ подтверждают атаки и попытки прорвать оборону, но не успехи врага.

Также сообщалось, что у американского президента Джо Байдена признали, что задержка военной помощи привела к потере Авдеевки на Донбассе. По словам представителя Белого дома Джейка Салливана, из-за нехватки боеприпасов, которую испытывали Силы обороны, россияне могут получить тактическое преимущество на поле боя, захватив ряд населенных пунктов.