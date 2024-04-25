У Байдена признали, что задержка военной помощи привела к потере Авдеевки (видео)

По словам советника президента США Джейка Салливана, из-за нехватки боеприпасов, которую испытывали Силы обороны, россияне могут получить тактическое преимущество на поле боя, захватив ряд населенных пунктов на Донбассе.

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что из-за затянувшейся процедуры одобрения дополнительного финансирования для Украины российские оккупационные войска смогли захватить часть территорий на Донбассе, включая Авдеевку. Об этом советник Белого дома сообщил 24 апреля в ходе брифинга.

Салливан подчеркнул, что на процесс одобрения пакета помощи "ушло слишком много времени", что привело к нехватке боеприпасов.

"Последствия этой задержки ощутила Украина. За последние полгода у нее возникли трудности с боеприпасами, что привело к утрате части территории, включая Авдеевку", — отметил Салливан.

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Советник президента также отметил, что хотя сегодняшний пакет военной помощи США на 1 миллиард долларов является хорошей новостью для Украины, украинские вооруженные силы все еще остаются под значительным давлением на поле боя, что впоследствии может сыграть на руку России.

"Вполне возможно, что в грядущие годы Россия может получить дополнительные тактические достижения", – указал Салливан.

Он упомянул попытки наступления российских сил ценой значительных потерь на город Часов Яр и населенные пункты к западу от Авдеевки Донецкой области.

"Факт заключается в том, что у нас уйдет некоторое время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", — резюмировал Салливан.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Сенатом законопроект о предоставлении помощи Украине. Глава Белого дома заявил, что помощь поступит в Украину уже в ближайшие часы.