У Байдена визнали, що затримка військової допомоги призвела до втрати Авдіївки (відео)

За словами радника президента США Джейка Саллівана, через брак боєприпасів, який відчували Сили оборони, росіяни можуть отримати тактичну перевагу на полі бою, захопивши низку населених пунктів на Донбасі.

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Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван визнав, що через тривалу процедуру схвалення додаткового фінансування для України російські окупаційні війська змогли захопити частину територій на Донбасі, включно з Авдіївкою. Про це радник Білого дому повідомив 24 квітня під час брифінгу.

Салліван наголосив, що на процес схвалення пакета допомоги "пішло занадто багато часу", що призвело до нестачі боєприпасів.

"Наслідки цієї затримки відчула Україна. За останні пів року у неї виникли труднощі з боєприпасами, що призвело до втрати частини території, включно з Авдіївкою", — зазначив Салліван.

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Радник президента також зазначив, що хоча сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів є гарною новиною для України, українські збройні сили все ще залишаються під значним тиском на полі бою, що згодом може зіграти на руку Росії.

"Цілком можливо, що в прийдешні роки Росія може отримати додаткові тактичні досягнення", — вказав Салліван.

Він згадав спроби наступу російських сил ціною значних втрат на місто Часів Яр і населені пункти на захід від Авдіївки Донецької області.

"Факт полягає в тому, що в нас піде деякий час, щоб вийти з тієї ями, яку утворила піврічна затримка до схвалення Конгресом додаткового фінансування", — резюмував Салліван.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав схвалений Сенатом законопроєкт про надання допомоги Україні. Голова Білого дому заявив, що допомога надійде в Україну вже найближчими годинами.