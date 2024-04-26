ЗС РФ прискорили наступ у районі Авдіївки на Донбасі, — британська розвідка

За даними аналітиків, противник створив умови для того, щоб зайти в населений пункт Очеретине. У Міноборони припустили, що наступ окупантів продовжиться.

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Російські окупанти продовжують спроби тиску на позиції українських захисників по всій лінії фронту. Зокрема йдеться про місто Авдіївка Донецької області. Детальніше розповіли у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 26 квітня.

За даними аналітиків, за останній тиждень просування бійців ЗС РФ на захід від Авдіївки значно прискорилося. Війська противника створили вузький виступ для того, щоб зайти на територію населеного пункту Очеретине. Він розташований лише за 15 кілометрів від центру захопленої Авдіївки.

Примітно, що російські окупанти змогли взяти це місто на Донбасі ще в лютому поточного року. З того моменту ця територія залишається одним з основних районів російських штурмів.

"Незважаючи на триваючі високі втрати, досить імовірно, що російська армія зможе постійно атакувати українські позиції в цьому районі та взяти під свій контроль кілька невеликих населених пунктів", — припустили в Міністерстві оборони Великої Британії.

У британській розвідці розповіли про дії ЗС РФ у районі Авдіївки Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 25 квітня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися у два населені пункти Донецької області, про що заявляли в DeepState. Аналітики зазначили, що російські окупанти просунулися в село Соловйове і місто Красногорівка Покровського району. У ЗСУ підтверджують атаки і спроби прорвати оборону, але не успіхи ворога.

Також повідомлялося, що в американського президента Джо Байдена визнали, що затримка військової допомоги призвела до втрати Авдіївки на Донбасі. За словами представника Білого дому Джейка Саллівана, через брак боєприпасів, який відчували Сили оборони, росіяни можуть отримати тактичну перевагу на полі бою, захопивши низку населених пунктів.