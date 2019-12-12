ОРДЛО еще на год. Зачем продлили закон об особом статусе Донбасса

Через несколько дней после завершения саммита Нормандской четверки украинские парламентарии продлили еще на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Попросту: закон об особом статусе ОРДЛО. Таким образом украинская сторона 320 голосами нардепов выполнила одно из обещаний, которое дал президент Владимир Зеленский своим коллегам из Германии, Франции и России на саммите.

Этот документ далеко не новый. Впервые он был принят в 2014 году, для исполнения первых минских соглашений, и действовал до 2017 года. Позже Рада каждый год голосовала за то, чтобы продлить его действие. Эксперты рассказали Фокусу, почему депутаты не приняли новый закон об особом статусе Донбасса, и что может быть в новом документе, который будет готовиться уже в следующем году.

Что предусматривает закон об особом статусе ОРДЛО

Напомним, что в законе есть десять основных пунктов. В первом из них разъясняется, что такое особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО. Остальные пункты более детально раскрывают этот порядок. Например, в одном из пунктов говорится об амнистии для воевавших сепаратистов. Причем в законе они называются "участниками событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Кроме того, в документе прописывается право на "языковое самоопределение каждого жителя". В еще одном пункте четко говорится о том, что полномочия "органов местного самоуправления" невозможно прекратить досрочно.

Также в законе есть довольно скандальная статья о создании "народной милиции" из числа жителей ОРДЛО, а также назначении судей и прокуроров только по согласованию с "органами местного самоуправления".

Почему закон об особом статусе ОРДЛО - мертворожденный

Самым интересным в этом законе является последний пункт. В нем говорится о том, что документ в целом может вступить в силу только после того, как местные органы самоуправления станут полномочными. А перед этим должны пройти местные выборы, в соответствии с законами и Конституцией Украины.

Для того, чтобы местные выборы состоялись, в документе прописан целый ряд условий, в том числе - полное выведение всех иностранных и незаконных вооруженных формирований, участие украинских партий в местных выборах, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс. В нынешних условиях выполнить все эти условия пока нереально.

И самое главное: в законе до сих пор прописано, что дата проведения местных выборов в ОРДЛО - 7 декабря 2014 года, которая до сих пор так и не была изменена. То есть даже при соблюдении всех остальных условий, выполнить закон физически невозможно.

Почему Рада не приняла новый закон об особом статусе Донбасса

Причина проста: нехватка времени. До конца года осталось всего полмесяца. И депутаты попросту не успели бы написать новый законопроект, который потом должен пройти согласование во всех профильных комитетах, и позже проголосован в сессионном зале. Причем новый документ должен принципиально отличаться от нынешнего, поскольку переписывать старый закон новыми словами - нет смысла, уверен кандидат политических наук Денис Гороховский.

"У нынешних нардепов было два пути: либо пролонгировать действующий закон, либо написать свой новый. В нем может быть изменен статус территорий ОРДЛО, прописана автономия и так далее, но для этого необходимо вносить изменения в Конституцию. Общество пока к этому не готово. И в итоге рейтинг Зеленского со "Слугами народа" из-за такой "зрады" мог упасть ниже плинтуса. Да и за полмесяца пройти все необходимые процедуры - рассмотрение в комитетах, поиск 300 голосов для изменений в Конституцию - нереально", - отметил он.

Именно поэтому, по мнению эксперта, парламент пошел по наиболее реальному варианту, пролонгировав закон, который действует с 2014 года. И уже в течение следующего года в спокойном режиме подготовит новый законопроект об особом статусе Донбасса.

Что будет в новом законе

"В новом законопроекте должна быть прописана некая имплементация формулы Штайнмайера, наиболее дискуссионная часть которой - что реализовывать в первую очередь: местные выборы или контроль над границей, - уверен политолог Алексей Якубин. - Зеленскому удалось на встрече нормандской четверки перенести этот вопрос на следующий саммит. Именно за четыре месяца депутатам надо будет выписать новый документ, который потом будет согласован всеми сторонами".

В то же время, по мнению Гороховского, вносить изменения в нынешний закон об особом статусе Донбасса депутаты не будут. И нормандский саммит в апреле 2020 года никак на это не повлияет.

"Изменения могут быть только одни: минимум, получение статуса автономии. Уверен, что ни сегодня, ни через год Украина на это не пойдет. Поэтому таких изменений в нынешний закон быть не может, а переписывать то же самое, только другими словами - смысла нет.

Даже если в апреле о чем-то договорятся, например, о полном разведении войск, то все эти договоренности можно реализовывать и при действующем законе", - отметил эксперт.

При этом команда президента будет параллельно готовить общество к принятию нового закона об особом статусе Донбасса, и внедрению формулы Штайнмайера уже юридически. И преподноситься это будет, как реализация децентрализации в стране, уверен Якубин.

"Это хотят преподнести через контекст расширения децентрализации. То есть, будут говорить, что вопрос по Донбассу - это и есть децентрализация, и что Украина и так бы это делала, для всех регионов, не только для востока страны", - добавил политолог.