Шмыгаль заявил, что "нецелесообразно" перенаправлять деньги для телемарафона на ВСУ

В правительстве считают такое перераспределение финансов нецелесообразным. Кабмин системно привлекает все необходимые ресурсы на удовлетворение потребностей и повышение возможностей ВСУ.

Related video

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию на сайте Кабинета министров с просьбой перенаправить средства, предназначенные для телемарафонов "Единые новости" и "FreeДом" на финансирование БПЛА и пикапов для Вооруженных сил Украины. Глава правительства считает, что такое перераспределение расходов не является целесообразным.

Шмыгаль заявил, что финансирование телемарафона является частью государственной политики, а реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности.

"Финансирование соответствующих мероприятий является весомой составляющей противодействия военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности в информационном пространстве. Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны не является целесообразным", — отметил руководитель правительства.

По словам Шмыгаля, Кабмин на системной основе осуществляет работу по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в том числе международной помощи, на удовлетворение потребностей и повышение возможностей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны.

Напомним, 17 января военнослужащий Павел Белоус на сайте Кабинета министров создал петицию с призывом перенаправить на финансирование ВСУ средства, выделенные для телемарафонов "Единые новости" и "FreeДом". Необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей она собрала 3 апреля.

1 апреля председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что в конце 2024 года решат, будет ли работать марафон дальше. Он не считает, что остановка марафона была бы оптимальным решением.

4 апреля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телемарафон — государственная составляющая работы с информацией. По его мнению, все возможные деньги сегодня и так выделяют на ВСУ.