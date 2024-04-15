Шмигаль заявив, що "недоцільно" перенаправляти гроші для телемарафону на ЗСУ

В уряді вважають такий перерозподіл фінансів недоцільним. Кабмін системно залучає всі необхідні ресурси на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію на сайті Кабінету міністрів з проханням переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "FreeДом", на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України. Глава уряду вважає, що такий перерозподіл видатків не є доцільним.

Шмигаль заявив, що фінансування телемарафону є частиною державної політики, а реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки.

"Фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", — зазначив керівник уряду.

За словами Шмигаля, Кабмін на системній основі здійснює роботу із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, зокрема міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони.

Нагадаємо, 17 січня військовослужбовець Павло Білоус на сайті Кабінету міністрів створив петицію із закликом перенаправити на фінансування ЗСУ кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та "FreeДом". Необхідні для розгляду 25 тисяч підписів вона зібрала 3 квітня.

1 квітня голова комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що наприкінці 2024 року вирішать, чи працюватиме марафон далі. Він не вважає, що зупинення марафону було б оптимальним рішенням.

4 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що телемарафон — державна складова роботи з інформацією. На його думку, всі можливі гроші сьогодні і так виділяють на ЗСУ.