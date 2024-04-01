Знизилася ефективність та необхідність: у Раді пояснили, чи закриють телемарафон

Телемарафон — офіційне джерело, через що разом з ним падає довіра до влади. Державі буде важко пояснити, чому фінансується неефективна інформаційна політика, розповів нардеп Ярослав Юрчишин.

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В Україні можуть розформувати телемарафон. За словами голови комітету зі свободи слова ВР Ярослава Юрчишина, наприкінці 2024 року вирішать, чи він далі працюватиме. Про це він повідомив в інтервʼю "РБК-Україна".

Він зауважив, що до кінця 2024 року розформовувати марафон не будуть, оскільки він вже зафінансований.

"Хіба самі канали вирішать, що досить. Але в кінці 2024 року будемо дивитись, чи буде він далі працювати", — сказав Ярослав Юрчишин.

Він не вважає, що зупинка марафону — це оптимальне рішення. Зокрема, нардеп не хотів би, щоб повернулося мовлення 2014-2022 років, коли на каналах, зокрема й тих, що входять до марафону нині, говорили про те, що, "може, треба було народ Криму запитати, чи хотіли вони окупації, чи ні".

Нардеп розповів, що нині знизилася ефективність та необхідність телемарафону. Він зауважив, що якщо до кінця року не покажуть зміну формату єдиного марафону, балансу, не бровадних новин з фронту, не зʼявиться довіра в людей, то думатимуть над його завершенням. Юрчишин наголосив, що наразі спостерігається низхідний трек єдиного марафону та висхідних соцмереж. Надалі буде важче пояснити партнерам та українцям, чому держава фінансує неефективну інформаційну політику.

Крім цього, з марафоном починає падати довіра до влади, оскільки раніше було оголошено, що марафон — це офіційне джерело, рупор влади.

"Якщо падає довіра до рупора, падає довіра до того, хто цей рупор тримає", — пояснив він та додав, що починає виникати питання, хто може інвестувати в марафон, в результаті на телеекранах можуть зʼявитися більше політичних гравців.

Нагадаємо, 26 березні у "Прозорро" розповіли, що держава витратить на виробництво програм "Єдині новини" та "FreeДом" 568 мільйонів гривень. Від початку повномасштабного вторгнення "Мультимедійна платформа іномовлення України" і канал "Рада" витратили 1,21 мільярда гривень на марафон.

3 січня у ЗМІ повідомили, що українці втомилася від телемарафону. Журналісти зауважили, що програма частіше малює райдужну картину війни та приховує тривожні події на фронті.