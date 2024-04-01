Снизилась эффективность и необходимость: в Раде объяснили, закроют ли телемарафон

Телемарафон — официальный источник, из-за чего вместе с ним падает доверие к власти. Государству будет трудно объяснить, почему финансируется неэффективная информационная политика, рассказал нардеп Ярослав Юрчишин.

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В Украине могут расформировать телемарафон. По словам главы комитета по свободе слова ВР Ярослава Юрчишина, в конце 2024 года решат, будет ли он дальше работать. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что до конца 2024 года расформировывать марафон не будут, поскольку он уже зафиксирован.

"Разве сами каналы решат, что достаточно. Но в конце 2024 года будем смотреть, будет ли он дальше работать", — сказал Ярослав Юрчишин.

Он не считает, что остановка марафона — это оптимальное решение. В частности, нардеп не хотел бы, чтобы вернулось вещание 2014-2022 годов, когда на каналах, в том числе и входящих в марафон сейчас, говорили о том, что, "может, надо было народ Крыма спросить, хотели ли они оккупации или нет".

Нардеп рассказал, что сейчас снизилась эффективность и необходимость телемарафона. Он отметил, что если до конца года не покажут изменение формата единого марафона, баланса, не бровадных новостей с фронта, не появится доверие у людей, то будут думать над его завершением. Юрчишин отметил, что сейчас наблюдается нисходящий трек единого марафона и восходящий соцсетей. В дальнейшем будет труднее объяснить партнерам и украинцам, почему государство финансирует неэффективную информационную политику.

Кроме этого, с марафоном начинает падать доверие к власти, поскольку ранее было объявлено, что марафон — это официальный источник, рупор власти.

"Если падает доверие к рупору, падает доверие к тому, кто этот рупор держит", — пояснил он и добавил, что начинает возникать вопрос, кто может инвестировать в марафон, в результате на телеэкранах могут появиться больше политических игроков.

Напомним, 26 марта в "Прозорро" рассказали, что государство потратит на производство программ "Единые новости" и "FreeДом" 568 миллионов гривен. С начала полномасштабного вторжения "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и канал "Рада" потратили 1,21 миллиарда гривен на марафон.

3 января в СМИ сообщили, что украинцы устали от телемарафона. Журналисты отметили, что программа чаще рисует радужную картину войны и скрывает тревожные события на фронте.