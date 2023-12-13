"Іншого рішення немає": у Раді визнали, що телемарафон більше не ефективний (відео)

Новий голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтвердив, що українці "побігли в телеграм-канали". З його слів, марафон "Єдині новини" не доносить якісно інформацію, але й альтернатив не має.

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Український телемарафон не ефективний, але його немає чим замінити. Про це в ефірі Radio NV розповів народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, який віднедавна очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

Нардеп вважає марафон "чудовим рішенням", адже він відіграв важливу роль на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"Не було офіційних каналів, які продукували, хай у м’якому вигляді, російську пропаганду. Не було олігархічних каналів, які подавали інформацію, так, як вигідно їхнім власникам", — пояснив він.

Проте, зі слів депутата, зараз постало питання ефективності "Єдиних новин".

"Чи ми маємо зараз якісь інші рішення, як не допустити повернення "не все так однозначно"? Поки ні. Держава такого рішення не має. Тому єдиний марафон цю функцію виконує. Чи він виконує функцію якісного донесення інформації до наших глядачів і виборців? На мою думку, теж ні. Зрештою те, що люди побігли в телеграм-канали, показує, що ні. Тому потрібно працювати", — зазначив Юрчишин.

Він має сумніви, що комітет з питань свободи слова зможе повпливати на телемарафон. Водночас нардеп пообіцяв запропонувати сценарії оптимізації інформаційної політики в Україні. Зокрема, марафон можна зробити ефективнішим або ж "гарантувати непроникнення російської пропаганди на телевізор" вже без нього.

"Я повністю підтримую те, що він відіграв дуже позитивну роль. І зараз потрібно подумати, як цю роль можна переосмислити, щоб він і далі відігрував настільки ж позитивну роль. Але я розумію і тих, хто критикує, нарікає на те, що це певною мірою обмеження свободи слова і цензура", — додав депутат.

Коментар Ярослава Юрчишина (про телемарафон — з 19:43)

Нагадаємо, у медіа з’являлась інформація, що єдиний телемарафон думають закрити через низькі рейтинги й зниження довіри у глядачів.

Раніше телемарафон потрапив у скандал через несподіваний ляп. В ефірі показали, як президент Володимир Зеленський нібито слухав свій же виступ з зали.