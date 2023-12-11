Кучма считает нереальным, что Путин пойдет на мирные переговоры по Украине, — Guardian

Украинский экс-президент пояснил, что если глава Кремля согласится на мирные переговоры, ему придется отказаться от того, чего он хотел добиться в Украине. Это не только захват земель, но и уничтожение концепции самой Украины.

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Второй президент Украины Леонид Кучма считает сценарий, при котором глава Кремля Владимир Путин пойдет на мирные переговоры по Украине, нереалистичным. По словам украинского экс-президента, Путин не сможет подписать документ, где ему придется отказаться от того, чего он хотел в Украине. Такое мнение высказал Кучма в интервью британской газете The Guardian, опубликованном 11 декабря.

Нереально думать, что Путин согласится на мирные переговоры, отметил экс-президент, поскольку он уже заявил, что четыре украинские области на юге и востоке "принадлежат" России, хотя они лишь частично находятся под контролем Москвы.

"Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это русскому народу. Он лидер России", — сказал экс-президент.

Кучма подчеркнул, что целью Путина был не только захват земель, но и уничтожение концепции самой Украины как "конкурентоспособной альтернативы России".

"Доказательством тому служат ужасные человеческие потери и репутационные жертвы, на которые Путин готов пойти ради этого", — предположил он.

Второй украинский президент отметил, что первые признаки ревизионистских амбиций Москвы появились еще в 2003 году. Путин, как новый президент России, предъявил претензии на небольшой остров Тузла в Черном море, между Крымом и материковой частью России, но тогда молодой лидер Кремля отступил. Однако после событий 2008 года, когда российские войска вошли в Грузию, Путин дал четкий сигнал того, что он намерен расширить границы России с помощью силы.

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"Было крайне неприятно, что мир никак не отреагировал. Он молчал. Путин понял, что может делать все что угодно, потому что принципиальной реакции не было", — вспоминает Кучма.

Также украинский политик высказался о ситуации с дальнейшей поддержкой Украины Соединенными Штатами. По его мнению, США "потеряют лицо перед миром", если откажутся от поддержки Украины, а Путин в итоге одержит верх на поле боя, где украинские войска уже испытывают нехватку боеприпасов.

"Мы должны надеяться, что президент Джо Байден сможет провести этот закон. США проиграли Афганистан. Поражение Украины означает, что США потеряют лицо перед всем миром", — добавил Кучма.

На вопрос, может ли Киев победить, в то время как международная солидарность, похоже, ослабевает, он ответил, что верит в победу украинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря отправится с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Глава государства собирается провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне, где лидеры стран обсудят вопрос обеспечения единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины.