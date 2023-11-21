Кучма переиздал легендарную книгу "Украина — не Россия": что изменилось в обновленной версии

По словам второго президента, обновленная книга не пытается ничего объяснить россиянам, а направлена на украинского читателя. В ней также сократили или удалили разделы, которые на сегодня являются неактуальными.

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Второй президент Украины Леонид Кучма переиздал свою книгу "Украина — не Россия", которую выпустили в 2003 году. Теперь новое издание называется "Украина — не Россия. Двадцать лет спустя". Об этом сообщила пресс-секретарь Президентского фонда Леонида Кучмы "Украина" Дарка Олифер.

Отмечается, что предыдущая версия книги была направлена на объяснение именно россиянам, почему они не должны лезть в дела Украины. Обновленная книга направлена на украинского читателя, ведь теперь не пытается что-то объяснить российскому народу.

Перевыпустить книгу Леонид Кучма окончательно решил 14 января этого года, когда оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Днепре. Именно тогда во время спасательных работ на руинах дома нашли обгоревшую книгу Кучмы "Украина — не Россия", фото которой облетели соцсети.

Фото: ДСНС

Фото: соцмережі

"Там было именно то, что я писал для россиян. Когда еще верил, что с ними можно как-то нормально говорить, что-то объяснять им. И теперь оно сгорело. Все. Именно тогда я принял решение переиздать книгу. Она теперь не пытается ничего объяснять чужим", — сказал на презентации Леонид Кучма.

Сообщается, что в новом издании нет никакой адресации к россиянам, ведь "попытки донести до них какую-то правду оказались напрасными". Из книги также забрали или сократили разделы, которые на сегодня уже неактуальны и добавлены комментарии. Несмотря на это, текст старой редакции остался неизменным.

На обложке обновленного издания можно увидеть фото начальника оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Игоря Гетало, который и нашел книгу в разрушенном доме в Днепре.

Отмечается, что до конца года печатные экземпляры книги получат библиотеки, университеты, Силы обороны и центральные и исполнительные органы власти. Кроме того, вскоре книга будет в свободном доступе в электронной версии.

Фото: соцмережі

Напомним, в марте прошлого года экс-президент Леонид Кучма заявил, что Украина побеждает в войне и никогда не станет Россией. Он подчеркнул, что горд быть украинцем.

Также в августе этого года он сказал, что избежать этой войны можно было бы только приняв все требования РФ. Однако это бы подвергло Украину бесчестию и оккупации.