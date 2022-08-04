Путин просчитался: Леонид Кучма убежден, что после войны Украина получит второе рождение

Кучма уверен в победе Украины в войне с Москвой. По его словам, ВСУ разрушили миф о непобедимости российской армии, которая представляла из себя не легенду, а "русскую народную сказку".

Второй президент Украины Леонид Кучма в интервью каналу ВВС поделился своим мнением относительно причин начала войны в Украине и ее послевоенной перспективы развития. По его словам, украинская власть семь лет готовилась к неминуемому вторжению россиян, разрушив перед международным сообществом миф о непобедимости русской армии.

Причины начала российско-украинской войны

Кучма откровенно провел аналогии между вторжением фашистов и российской армии на территорию Украины. Он сказал, что как человек своего поколения, был готов к войне, поскольку с 2003 года у него не было иллюзий относительно планов Кремля по вопросу Крыма.

"Во время первой попытки московского посягательства на украинский Крым я отдал приказ стрелять на поражение, если россияне попытаются ворваться на наш остров Тузла. И я понимал реальный уровень российской угрозы", — сказал Кучма, однако признался, что такой масштаб агрессии для него было потрясением.

Политик считает, что избежать вторжения Москвы можно было лишь приняв ультиматумы президента Владимира Путина, подвергая страну бесчестью и постепенным подчинением и оккупацией.

"Буча тогда была бы в итоге не только в Буче, а по всей стране, повсюду, куда бы вошел российский оккупант", — убежден политик.

В качестве аргумента Кучма привел слова британского премьера Уинстона Черчилля, который как-то сказал, что тот, кто выбирает путь бесчестья, чтобы избежать войны, в итоге получает и бесчестье и войну.

Кучма отметил также боеспособность украинской армии, которая с первых минут вторжения оказала ожесточенное сопротивление оккупантам.

"Наши воины уничтожили не только элиту русской армии, но и легенду о ее непобедимости, показав всему миру, что это была даже не легенда, а так "русская народная сказка". — отметил политик.

Победа Украины и ее возрождение

По мнению Кучмы, Украина обязательно победит в войне, поскольку Путин серьезно просчитался, и факт провального блицкрига Кремля наглядное тому свидетельство. В результате Путин предполагал уничтожение украинской государственности, а в конечном итоге получит возрождение Украины.

Что касается возможных переговоров с Москвой, то политик выразил согласие с позицией министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который сформулировал следующее — с Россией можно садится за стол переговоров только после поражения ее войск на поле боя.

"Я считаю, что залог нашей победы — это единство народа, армии и власти, этакая "украинская триада", которую не преодолеет даже ядерная триада РФ", — подчеркнул Кучма.

Также политик одобрил решение президента Украины Владимира Зеленского остаться в Киеве, чтобы осуществлять руководство и вести диалог с западными союзниками непосредственно в столице.

Что касается будущего послевоенной Украины, то здесь Кучма уверен в безальтернативности евроинтеграции и членства страны в НАТО. После болезненного отказа принять Украину в Альянс, западные союзники возможно сами будут заинтересованы в присоединении Украины.

"Мне кажется, теперь и НАТО стратегически заинтересована в присоединении Украины – крупнейшего европейского государства с самой боеспособной на континенте армией. Это тем более актуально с учетом того, что теперь самой серьезной угрозой НАТО официально признана Россия", — отметил Кучма.

Такая же перспектива открывается Украине и относительно членсва в ЕС. По его словам, Украина после победы над врагом будет двигаться в сторону ЕС успешно и более быстрыми шагами.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что он никогда не ощущал столько гордости, боли и гнева, как в первые дни после начала российского вторжения. В своем обращении он акцентировал, что горд быть украинцем.