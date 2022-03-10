"Будьте вы прокляты": Кучма высказался о вторжении РФ в Украину

По словам Кучмы, Украина уже побеждает, и этого не остановить. Он также разделил ненависть украинцев к захватчикам.

Леонид Кучма поддержал украинцев в военное время и заявил, что ранее никогда не ощущал столько гордости. Обращение второго президента Украины в Facebook опубликовала пресс-секретарь Президентского Фонда Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Леонид Кучма в своем обращении акцентировал, что горд быть украинцем. Он "никогда не чувствовал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни".

Также президент Украины (1994—2005) заявил, что остается дома на родной земле:

"Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И это не остановить. А в адрес России скажу только то, что присоединяюсь к словам моих соотечественников которые в один голос говорят: будьте вы прокляты", — передает слова Леонида Кучмы Дарка Олифер.

10 марта глава МИД РФ признал, что российские войска обстреляли роддом в Мариуполе. Якобы больница, в которой погибли три человека, включая ребенка, была захвачена бойцами батальона "Азов". Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после обстрела роддома россияне увидят совершенно другую войну.

В интервью изданию Forbes бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что Украина не является конечной целью Путина, он нацеливается на страны, в которых есть демократия, свобода и независимость. Таким образом, все страны свободного мира являются потенциальными целями России. Если Украина не сможет его остановить, никто не знает, кто будет следующим.