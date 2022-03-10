Вторжение РФ в Украину: Ахметов рассказал о конечной цели Путина

Бизнесмен утверждает, что не намерен покидать территорию страны, а происходящее со стороны Российской Федерации Ахметов назвал преступлением против человечности и Украины.

Корреспондент издания Forbes пообщался с украинским предпринимателем Ринатом Ахметовым. Бизнесмен помогает украинской армии и территориальной обороне остановить российскую агрессию, он считает происходящее военным преступлением, и не собирается покидать Украину, сообщает Forbes.

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"Я нахожусь в Украине, и уезжать из страны не собираюсь. Я разделяю свои чувства со всеми украинцами: я искренне жду победы Украины в этой войне. И тогда мы начнем восстанавливать страну, чтобы сделать ее более счастливой и процветающей. Со своей стороны, я не пожалею ни средств, ни усилий для достижения этой цели", — заявляет Ринат Ахметов.

Во время общения с журналистами он заверил, что помогает рядовым украинцам выжить, предоставляя им воду, еду, лекарства и любую помощь, которая им может понадобиться. Сам предприниматель считает, что для полной победы Украине нужен вывод российских войск с ее территории, и восстановление своих признанных международным сообществом границ, включая Крым и Донбасс.

"То, что здесь происходит, — военное преступление и преступление против человечества, против Украины и украинцев. Это нельзя ни объяснить, ни оправдать", — говорит Ахметов.

Ринат Ахметов убежден, что Украина не является конечной целью Путина, он нацеливается на страны, в которых есть демократия, свобода и независимость. Таким образом, все страны свободного мира являются потенциальными целями России. Если Украина не сможет его остановить, никто не знает, кто будет следующим.

Все сотрудники компании Ахметова сейчас работают, и получают зарплату. Свои усилия сейчас они направляют на помощь украинцам — в первую очередь, жителям находящегося в блокаде Мариуполя.

"Невозможно без слез слушать или говорить о том, что люди топят снег и пьют талую воду, чтобы остаться в живых. Что 6-летняя девочка умерла от обезвоживания под обломками в центре Европы", — рассказывает Ахметов.

С представителями российского бизнеса Ахметов, по его словам, никаких переговоров не ведет, и контактов с ними не имеет.

"В первую очередь мы помогаем Украине и украинскому народу. Я уже говорил об этом: мы помогаем и будем помогать людям. И мы будем помогать нашей армии и территориальной обороне остановить военную агрессию против нашей страны", — подчеркнул Ахметов.

Ранее Фокус сообщал, что перед началом войны Ринат Ахметов прибыл в Киев для встречи с Зеленским. Также, СМИ узнали список олигархов, находящихся сейчас в Украине, и Ахметов — в их числе.