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Политика Российско-украинская война

Вторжение РФ в Украину: СМИ узнали, кто из олигархов находится в стране (фото)

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Самолет, Пинчук, Украина, бегство, война
Фото: коллаж Фокус

У олигархов было всего несколько часов, чтобы покинуть Украину 23 февраля 2022 года после встречи с Зеленским — затем украинское небо было закрыто для гражданских рейсов.

Уехали не все, некоторые олигархи до сих пор остаются в стране, и даже в Киеве. А некоторые улетели сразу после посещения Офиса президента, сообщает Украинская правда.

С разницей в десять минут Пинчук и Ахметов прилетели в Киев на встречу с президентом 23 февраля 2022 года.

Виктор Пинчук

Судя по данным публичного онлайн радара, борт Пинчука вернулся в Лондон вечером того же дня. За считанные часы до наступления России.

Пинчук, Украина, эвакуация, опасность, самолет
Виктор Пинчук

По информации источников "Украинской правды", Виктор Пинчук покинул страну после встречи в офисе президента.

Пинчук, самолет, эвакуация, Украина, опасность
Виктор Пинчук

До 4 марта 2022 года борт никуда не летал, а именно в этот день отправился из Лондона в словацкий город Кошице, который располагается у границы с Украиной. На следующий день из Кошице самолет полетел в Ниццу и сразу вернулся в Лондон.

Поскольку Украина закрыла небо, перелет самолета Пинчука в один из ближайших к границе Украины мост с аэропортом может означать эвакуацию кого-то из окружения олигарха во Францию.

7 марта борт Пинчука снова покинул Лондон, взлетал в Вену и в тот же день вернулся.

Ринат Ахметов

Два самолета Ахметова, судя по данным онлайн радаров, не покидали Будапешт с 24 февраля 2022 года. Третий джет Ахметова с 15 февраля находится в Лондоне.

В комментарии УП пресс-служба бизнесмена сообщила, что он в Украине.

Самолеты, по словам пресс-службы Ахметова, точно никого не эвакуировали.

Ахметов, Украина, пребывание, самолет, возврат
Ринат Ахметов

Вадим Новинский

Через пять часов после посещения Вадимом Новинским Банковой 23 февраля 2022 года самолет, которым он пользуется, совершил посадку в аэропорту Киев. В 2:15, то есть за три часа до наступления российских войск на территорию Украины, самолет взлетел и улетел в аэропорт города Кошице, Словакия.

Новинский, Украина, бегство, Санкт-Петербург, опасность
Вадим Новинский

В тот же день борт совершил перелет в город Дрезден, Германия, и уже оттуда вернулся в город Санкт-Петербург Российской Федерации. Из России самолет улетел в эстонскую столицу Таллина и в течение следующих дней больше никуда не летал.

Новинский, олигарх, Украина, эвакуация, самолет
Вадим Новинский

3 марта 2022 года борт вылетел из Таллина в румынский город Ясси, который располагается недалеко от украинской границы. Далее полетел в Вену, а из Вены – в Египет.

4 марта самолет снова прилетел в Румынию. Далее улетел в Стамбул. Из Стамбула – в Грецию, а оттуда – в австрийскую Вену, где самолет находится и сейчас.

Вадим Новинский в комментарии заявил, что находится в Киеве. Также он сообщил, что за несколько часов до начала военной агрессии РФ в Киев прилетела жена. А перелеты самолета 3 и 4 марта, говорит, связаны с тем, что бизнесмену о помощи в перевозке семей обращались знакомые.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский с начала войны, как и почти все последние три года, находится в Украине. Он фигурирует в расследовании американской ФБР по поводу возможного вывода средств из Приватбанка, а потому не покидает страну, чтобы не быть экстрадированным в США.

Большинство самолетов группы "Приват", согласно данным публичных онлайн радаров, к моменту закрытия Украиной неба остались в аэропортах Киева и Днепра. Игорь Коломойский подтвердил, что находится в Украине.

Коломойский, Украина, США, санкции, экстрадиция
Игорь Коломойский

Дмитрий Фирташ

Олигарх Дмитрий Фирташ с 2014 года вынужденно находится в Австрии. Самолет, принадлежащий бизнес-структурам Фирташа, 6 марта 2022 года прилетел в Венгрию. Далее улетел на Кипр. И из Кипра вернулся в Вену, где и живет олигарх.

Ранее Фокус сообщал, что перед началом войны украинские олигархи массово покидали Украину. В украинской блогосфере местный крупный бизнес подвергался за это беспощадной критике.