Вторжение РФ в Украину: СМИ узнали, кто из олигархов находится в стране (фото)

У олигархов было всего несколько часов, чтобы покинуть Украину 23 февраля 2022 года после встречи с Зеленским — затем украинское небо было закрыто для гражданских рейсов.

Уехали не все, некоторые олигархи до сих пор остаются в стране, и даже в Киеве. А некоторые улетели сразу после посещения Офиса президента, сообщает Украинская правда.

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С разницей в десять минут Пинчук и Ахметов прилетели в Киев на встречу с президентом 23 февраля 2022 года.

Виктор Пинчук

Судя по данным публичного онлайн радара, борт Пинчука вернулся в Лондон вечером того же дня. За считанные часы до наступления России.

[ + – ] Виктор Пинчук

По информации источников "Украинской правды", Виктор Пинчук покинул страну после встречи в офисе президента.

[ + – ] Виктор Пинчук

До 4 марта 2022 года борт никуда не летал, а именно в этот день отправился из Лондона в словацкий город Кошице, который располагается у границы с Украиной. На следующий день из Кошице самолет полетел в Ниццу и сразу вернулся в Лондон.

Поскольку Украина закрыла небо, перелет самолета Пинчука в один из ближайших к границе Украины мост с аэропортом может означать эвакуацию кого-то из окружения олигарха во Францию.

7 марта борт Пинчука снова покинул Лондон, взлетал в Вену и в тот же день вернулся.

Ринат Ахметов

Два самолета Ахметова, судя по данным онлайн радаров, не покидали Будапешт с 24 февраля 2022 года. Третий джет Ахметова с 15 февраля находится в Лондоне.

В комментарии УП пресс-служба бизнесмена сообщила, что он в Украине.

Самолеты, по словам пресс-службы Ахметова, точно никого не эвакуировали.

[ + – ] Ринат Ахметов

Вадим Новинский

Через пять часов после посещения Вадимом Новинским Банковой 23 февраля 2022 года самолет, которым он пользуется, совершил посадку в аэропорту Киев. В 2:15, то есть за три часа до наступления российских войск на территорию Украины, самолет взлетел и улетел в аэропорт города Кошице, Словакия.

[ + – ] Вадим Новинский

В тот же день борт совершил перелет в город Дрезден, Германия, и уже оттуда вернулся в город Санкт-Петербург Российской Федерации. Из России самолет улетел в эстонскую столицу Таллина и в течение следующих дней больше никуда не летал.

[ + – ] Вадим Новинский

3 марта 2022 года борт вылетел из Таллина в румынский город Ясси, который располагается недалеко от украинской границы. Далее полетел в Вену, а из Вены – в Египет.

4 марта самолет снова прилетел в Румынию. Далее улетел в Стамбул. Из Стамбула – в Грецию, а оттуда – в австрийскую Вену, где самолет находится и сейчас.

Вадим Новинский в комментарии заявил, что находится в Киеве. Также он сообщил, что за несколько часов до начала военной агрессии РФ в Киев прилетела жена. А перелеты самолета 3 и 4 марта, говорит, связаны с тем, что бизнесмену о помощи в перевозке семей обращались знакомые.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский с начала войны, как и почти все последние три года, находится в Украине. Он фигурирует в расследовании американской ФБР по поводу возможного вывода средств из Приватбанка, а потому не покидает страну, чтобы не быть экстрадированным в США.

Большинство самолетов группы "Приват", согласно данным публичных онлайн радаров, к моменту закрытия Украиной неба остались в аэропортах Киева и Днепра. Игорь Коломойский подтвердил, что находится в Украине.

[ + – ] Игорь Коломойский

Дмитрий Фирташ

Олигарх Дмитрий Фирташ с 2014 года вынужденно находится в Австрии. Самолет, принадлежащий бизнес-структурам Фирташа, 6 марта 2022 года прилетел в Венгрию. Далее улетел на Кипр. И из Кипра вернулся в Вену, где и живет олигарх.

Ранее Фокус сообщал, что перед началом войны украинские олигархи массово покидали Украину. В украинской блогосфере местный крупный бизнес подвергался за это беспощадной критике.