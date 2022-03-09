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Політика Російсько-українська війна

Вторгнення РФ в Україну: ЗМІ дізналися, хто з олігархів перебуває в країні (фото)

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Літак, Пінчук, Україна, втеча, війна
Фото: Колаж Фокус

Олігархи мали всього кілька годин, щоб залишити Україну 23 лютого 2022 року після зустрічі із Зеленським — потім українське небо закрили для цивільних рейсів.

Виїхали не всі, деякі олігархи досі залишаються в країні та навіть у Києві. А дехто відлетів одразу після відвідування Офісу президента, повідомляє Українська правда.

Із різницею в десять хвилин Пінчук і Ахметов прилетіли в Київ на зустріч із президентом 23 лютого 2022 року.

Віктор Пінчук

Судячи з даних публічного онлайн радару, борт Пінчука повернувся в Лондон ввечері того ж дня. За лічені години до наступу Росії.

Пінчук, Україна, евакуація, небезпека, літак
Віктор Пінчук

За інформацією джерел "Української правди", Віктор Пінчук залишив країну після зустрічі в офісі президента.

Пінчук, літак, евакуація, Україна, небезпека
Віктор Пінчук

До 4 березня 2022 року борт нікуди не літав, а саме цього дня вирушив із Лондона в словацьке місто Кошице, яке розташоване біля кордону з Україною. Наступного дня з Кошице літак полетів до Ніцци й одразу повернувся в Лондон.

Оскільки Україна закрила небо, переліт літака Пінчука в один із найближчих до кордону України міст із аеропортом може означати евакуацію когось із оточення олігарха у Францію.

7 березня борт Пінчука знову покинув Лондон, злітав у Відень і того ж дня повернувся.

Рінат Ахметов

Два літаки Ахметова, судячи з даних онлайн радарів, не залишали Будапешт із 24 лютого 2022 року. Третій джет Ахметова з 15 лютого перебуває в Лондоні.

У коментарі УП пресслужба бізнесмена повідомила, що він в Україні.

Літаки, за словами пресслужби Ахметова, точно нікого не евакуювали.

Ахметов, Україна, перебування, літак, повернення
Рінат Ахметов

Вадим Новинський

Через п'ять годин після відвідин Вадимом Новинським Банкової 23 лютого 2022 року літак, яким він користується, здійснив посадку в аеропорту "Київ". О 2:15, тобто за три години до наступу російських військ на територію України, літак злетів і полетів до аеропорту міста Кошице, Словаччина.

Новинський, Україна, втеча, Санкт-Петербург, небезпека
Вадим Новинський

Того ж дня борт здійснив переліт до міста Дрезден, Німеччина, і вже звідти повернувся до міста Санкт-Петербург Російської Федерації. З Росії літак відлетів у естонську столицю Таллінн і протягом наступних днів більше нікуди не літав.

Новинський, олігарх, Україна, евакуація, літак
Вадим Новинський

3 березня 2022 року борт вилетів із Таллінна до румунського міста Яссі, яке розташоване неподалік українського кордону. Далі полетів у Відень, а із Відня – у Єгипет.

4 березня літак знову прилетів у Румунію. Далі відлетів у Стамбул. Зі Стамбула – у Грецію, а звідти – в австрійський Відень, де літак перебуває й зараз.

Вадим Новинський у коментарі заявив, що перебуває в Києві. Також він повідомив, що за кілька годин до початку воєнної агресії РФ до Києва прилетіла дружина. А перельоти літака 3 та 4 березня, каже, пов'язані з тим, що бізнесменові про допомогу в перевезенні сімей зверталися знайомі.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський із початку війни, як і майже всі останні три роки, перебуває в Україні. Він фігурує в розслідуванні американського ФБР щодо можливого виведення коштів із Приватбанку, а тому не залишає країну, щоб не бути екстрадованим у США.

Більшість літаків групи "Приват", за даними публічних онлайн радарів, на момент закриття Україною неба залишилися в аеропортах Києва та Дніпра. Ігор Коломойський підтвердив, що перебуває в Україні.

Коломойський, США, санкції, екстрадиція
Ігор Коломойський

Дмитро Фірташ

Олігарх Дмитро Фірташ із 2014 року вимушено перебуває в Австрії. Літак, що належить бізнес-структурам Фірташа, 6 березня 2022 року прилетів в Угорщину. Далі відлетів на Кіпр. І з Кіпру повернувся у Відень, де живе олігарх.

Раніше Фокус повідомляв, що на початку війни українські олігархи масово залишали Україну. В українській блогосфері місцевий великий бізнес зазнавав за це нещадної критики.