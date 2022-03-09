Вторгнення РФ в Україну: ЗМІ дізналися, хто з олігархів перебуває в країні (фото)

Олігархи мали всього кілька годин, щоб залишити Україну 23 лютого 2022 року після зустрічі із Зеленським — потім українське небо закрили для цивільних рейсів.

Виїхали не всі, деякі олігархи досі залишаються в країні та навіть у Києві. А дехто відлетів одразу після відвідування Офісу президента, повідомляє Українська правда.

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Із різницею в десять хвилин Пінчук і Ахметов прилетіли в Київ на зустріч із президентом 23 лютого 2022 року.

Віктор Пінчук

Судячи з даних публічного онлайн радару, борт Пінчука повернувся в Лондон ввечері того ж дня. За лічені години до наступу Росії.

[ + – ] Віктор Пінчук

За інформацією джерел "Української правди", Віктор Пінчук залишив країну після зустрічі в офісі президента.

[ + – ] Віктор Пінчук

До 4 березня 2022 року борт нікуди не літав, а саме цього дня вирушив із Лондона в словацьке місто Кошице, яке розташоване біля кордону з Україною. Наступного дня з Кошице літак полетів до Ніцци й одразу повернувся в Лондон.

Оскільки Україна закрила небо, переліт літака Пінчука в один із найближчих до кордону України міст із аеропортом може означати евакуацію когось із оточення олігарха у Францію.

7 березня борт Пінчука знову покинув Лондон, злітав у Відень і того ж дня повернувся.

Рінат Ахметов

Два літаки Ахметова, судячи з даних онлайн радарів, не залишали Будапешт із 24 лютого 2022 року. Третій джет Ахметова з 15 лютого перебуває в Лондоні.

У коментарі УП пресслужба бізнесмена повідомила, що він в Україні.

Літаки, за словами пресслужби Ахметова, точно нікого не евакуювали.

[ + – ] Рінат Ахметов

Вадим Новинський

Через п'ять годин після відвідин Вадимом Новинським Банкової 23 лютого 2022 року літак, яким він користується, здійснив посадку в аеропорту "Київ". О 2:15, тобто за три години до наступу російських військ на територію України, літак злетів і полетів до аеропорту міста Кошице, Словаччина.

[ + – ] Вадим Новинський

Того ж дня борт здійснив переліт до міста Дрезден, Німеччина, і вже звідти повернувся до міста Санкт-Петербург Російської Федерації. З Росії літак відлетів у естонську столицю Таллінн і протягом наступних днів більше нікуди не літав.

[ + – ] Вадим Новинський

3 березня 2022 року борт вилетів із Таллінна до румунського міста Яссі, яке розташоване неподалік українського кордону. Далі полетів у Відень, а із Відня – у Єгипет.

4 березня літак знову прилетів у Румунію. Далі відлетів у Стамбул. Зі Стамбула – у Грецію, а звідти – в австрійський Відень, де літак перебуває й зараз.

Вадим Новинський у коментарі заявив, що перебуває в Києві. Також він повідомив, що за кілька годин до початку воєнної агресії РФ до Києва прилетіла дружина. А перельоти літака 3 та 4 березня, каже, пов'язані з тим, що бізнесменові про допомогу в перевезенні сімей зверталися знайомі.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський із початку війни, як і майже всі останні три роки, перебуває в Україні. Він фігурує в розслідуванні американського ФБР щодо можливого виведення коштів із Приватбанку, а тому не залишає країну, щоб не бути екстрадованим у США.

Більшість літаків групи "Приват", за даними публічних онлайн радарів, на момент закриття Україною неба залишилися в аеропортах Києва та Дніпра. Ігор Коломойський підтвердив, що перебуває в Україні.

[ + – ] Ігор Коломойський

Дмитро Фірташ

Олігарх Дмитро Фірташ із 2014 року вимушено перебуває в Австрії. Літак, що належить бізнес-структурам Фірташа, 6 березня 2022 року прилетів в Угорщину. Далі відлетів на Кіпр. І з Кіпру повернувся у Відень, де живе олігарх.

Раніше Фокус повідомляв, що на початку війни українські олігархи масово залишали Україну. В українській блогосфері місцевий великий бізнес зазнавав за це нещадної критики.