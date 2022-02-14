"Розбігаються, як таргани". Блогосфера критикує масовий відліт олігархів

Українська блогосфера відреагувала на повідомлення про масову втечу з України олігархів та бізнесменів напередодні можливого російського вторгнення. "Грошових мішків", які евакуюються чартерами та приватними літаками, блогери порівнюють з тарганами та щурами.

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"До анонсованої Білим домом війни ще більше 48 годин, немає ще жодної небезпеки, а вони вже відлітають пачками. Розбігаються як таргани, слідом за "партнерами" та "союзниками". Це все, що потрібно знати про нашу "елітку". Це мегаганьба. Втім, про що говорити, почуття сорому їм невідомо", — прокоментував втечу олігархів Андрій Золотарьов.

"Польський кінознавець Лешек Кумор писав: "Іноді корабель перестає тонути, щойно його покидають щури". Якщо ви думаєте, що олігархи та ваші улюблені опозиціонери люблять Україну, подивіться на список тих, хто біжить із країни", — констатує Сергій Биков.

"Ситуація доводить: олігарх не стоятиме на захисті інтересів країни.

Інтерес олігарха — лише гроші", — зазначає Петро Охотін.

У неділю з Києва, як повідомляє "Українська правда", вилетіла рекордна кількість чартерів та приватних літаків з українськими олігархами та бізнесменами — близько 20 таких літаків. Такого, зазначає видання, не було за шість років спостережень.

За даними УП, з Києва вилетіли борти Ріната Ахметова та Бориса Колесникова. Борт на 50 осіб замовив мільйонер та депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович. Ним мали вилетіти до Відня родичі його однопартійців та бізнес-партнерів, повідомляє видання з посиланням на джерела у партії та двох людей, яким пропонували місця на борті. Рінат Ахметов та Віктор Пінчук залишили країну ще 30 січня, Вадим Новинський та Олександр Ярославський — 10 лютого. 12 лютого вилетіли Вадим Столар та Василь Хмельницький, 13 числа — Вадим Нестеренко.

Втім, блогери зазначають, що підстав для масової паніки немає.

"Російська агресія є можливою, але є кілька важливих моментів. Перший — українська армія готова зустріти ворога і легкої прогулянки не буде. Другий — Росія отримає весь набір санкцій і найжорстокіший опір, що несе цілком реальну загрозу існуванню самого путінського режиму. Просто тому, що росіяни не підтримують агресію, а коли підуть жертви — можуть і збунтуватися. І в Кремлі це чудово розуміють. Так що, повторюся — причин для паніки немає жодних. Паніка — найкращий союзник ворога сьогодні", — прокоментував ситуацію Кирило Сазонов.

Пізніше Борис Колесніков заявив, що не залишав Україну і звинуватив Українську Правду у брехні.