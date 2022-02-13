RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Російсько-українська війна

Олігархи та бізнесмени масово вилітають з України на приватних літаках, – ЗМІ (фото)

16701
літаки, олігархи відлітають, повітряний простір України, приватні літаки, чартерні рейси
Фото: Facebook | З Києва вилетіло близько 20 чартерів

За інформацією "Української правди", з України вилетіли літаки Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Вадима Новінського. А нардеп від ОПЗЖ Ігор Абрамович нібито замовив чартер на 50 людей.

Українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Про це пише видання "Українська правда" (УП) із посиланням на моніторинг авіасполучення.

За інформацією видання, з України вже вилетіли літаки Ріната Ахметова, відбув із країни і колишній міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

Борис Колесніков, літаки, олігархи відлітають, повітряний простір України
Літак Бориса Колесникова

Останній спростував цю інформацію і заявив, що знаходиться в Києві. Колесніков зазначив, що нікуди не збирається до 1 березня і пригрозив УП судом, якщо така публікація з'явиться ще раз.

Борис Колесніков стверджує, що літак вилетів до Праги на техобслуговування.

Борис Колесніков спростував інформацію про те, що він нібито залишив Україну

ЗМІ повідомило, що нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Ігор Абрамович замовив чартер на 50 людей. Два джерела "Української правди" в ОПЗЖ та двоє людей, яким пропонували вилетіти, розповіли, що цим літаком з Києва до Відня мають доставити родичів нардепів партії та бізнес-партнерів Абрамовича.

УП уточнила також, що один із бортів Ріната Ахметова вилетів з України 13 лютого, але сам олігарх вилетів із країни 30 січня до Цюріха.

Рінат Ахметов, літак Ахметова, Ахметов відлетів з України, літаки, олігархи відлітають, повітряний простір України
Літак Ріната Ахметова

Того ж дня нібито покинув Україну Віктор Пінчук. Бізнесмен та нардеп Вадим Новинський відбув з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен, того ж дня вилетів за кордон Олександр Ярославський, йдеться у повідомленні "Української правди".

Зазначимо, що Ярославський 10 лютого вилетів до Лондона на зустріч із сім'єю. Цього дня машина з його кортежу збила на смерть пішохода.

літаки, олігархи відлітають, повітряний простір України
Літаки залишають авіапростір України

12 лютого, згідно з публікацією, Україну покинули бізнесмени Вадим Столар та Василь Хмельницький, а 13-го – Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко. Прес-служба Ставніцера розповіла УП, що він відлетів у відрядження і незабаром повернеться до країни.

літаки, олігархи відлітають, повітряний простір України

Прес-служба Василя Хмельницького заявила, що він відлетів із командою на навчання та повернеться до України 20 лютого. Поїздку Хмельницький запланував за три місяці, діти залишаються в Україні.

літаки, олігархи відлітають, повітряний простір України
літаки, олігархи відлітають, повітряний простір України

Фокус раніше писав про можливе закриття повітряного простору України з 14 лютого через загрозу воєнного вторгнення РФ.

Пізніше Кабмін України вирішив виділити з бюджету 16,6 млрд. гривень для гарантій безперебійних польотів.

Нагадаємо, що американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про дев'ять маршрутів і два сценарії, які російська армія може використовувати для вторгнення в Україну.