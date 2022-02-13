Олігархи та бізнесмени масово вилітають з України на приватних літаках, – ЗМІ (фото)

За інформацією "Української правди", з України вилетіли літаки Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Вадима Новінського. А нардеп від ОПЗЖ Ігор Абрамович нібито замовив чартер на 50 людей.

Українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Про це пише видання "Українська правда" (УП) із посиланням на моніторинг авіасполучення.

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За інформацією видання, з України вже вилетіли літаки Ріната Ахметова, відбув із країни і колишній міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

[ + – ] Літак Бориса Колесникова

Останній спростував цю інформацію і заявив, що знаходиться в Києві. Колесніков зазначив, що нікуди не збирається до 1 березня і пригрозив УП судом, якщо така публікація з'явиться ще раз.

Борис Колесніков стверджує, що літак вилетів до Праги на техобслуговування.

[ + – ] Борис Колесніков спростував інформацію про те, що він нібито залишив Україну

ЗМІ повідомило, що нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Ігор Абрамович замовив чартер на 50 людей. Два джерела "Української правди" в ОПЗЖ та двоє людей, яким пропонували вилетіти, розповіли, що цим літаком з Києва до Відня мають доставити родичів нардепів партії та бізнес-партнерів Абрамовича.

УП уточнила також, що один із бортів Ріната Ахметова вилетів з України 13 лютого, але сам олігарх вилетів із країни 30 січня до Цюріха.

[ + – ] Літак Ріната Ахметова

Того ж дня нібито покинув Україну Віктор Пінчук. Бізнесмен та нардеп Вадим Новинський відбув з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен, того ж дня вилетів за кордон Олександр Ярославський, йдеться у повідомленні "Української правди".

Зазначимо, що Ярославський 10 лютого вилетів до Лондона на зустріч із сім'єю. Цього дня машина з його кортежу збила на смерть пішохода.

[ + – ] Літаки залишають авіапростір України

12 лютого, згідно з публікацією, Україну покинули бізнесмени Вадим Столар та Василь Хмельницький, а 13-го – Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко. Прес-служба Ставніцера розповіла УП, що він відлетів у відрядження і незабаром повернеться до країни.

Прес-служба Василя Хмельницького заявила, що він відлетів із командою на навчання та повернеться до України 20 лютого. Поїздку Хмельницький запланував за три місяці, діти залишаються в Україні.

Фокус раніше писав про можливе закриття повітряного простору України з 14 лютого через загрозу воєнного вторгнення РФ.

Пізніше Кабмін України вирішив виділити з бюджету 16,6 млрд. гривень для гарантій безперебійних польотів.

Нагадаємо, що американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про дев'ять маршрутів і два сценарії, які російська армія може використовувати для вторгнення в Україну.