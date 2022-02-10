Кортеж Ярославського на смерть збив пішохода: що відомо про бізнесмена та скандал із ДТП

Олександр Ярославський є засновником і президентом фінансово-промислової групи DCH. У рейтингу Фокуса "100 найбагатших людей України 2021 року" підприємець посів 14 місце з капіталом у розмірі $840 млн.

10 лютого українські ЗМІ повідомили про те, що кортеж Олександра Ярославського збив на смерть пішохода під Харковом. Сам підприємець цього ж дня вилетів із обласного центру до Лондона для зустрічі з сім'єю, а фінансово-промислова група DCH, якою володіє бізнесмен, стверджує, що за кермом автомобіля перебував співробітник фірми. Фокус у своєму матеріалі розповідає, як Олександр Ярославський став одним із найбагатших людей в Україні.

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Бізнесмен Ярославський — що про нього відомо

Олександр Ярославський є засновником і президентом фінансово-промислової групи DCH. У рейтингу Фокуса "100 найбагатших людей України 2021" підприємець посів 14 місце з капіталом у розмірі $840 млн. Він також запам'ятався тим, що у 2006 році за $348 млн продав контрольний пакет акцій (51%) "УкрСиббанку" французькій компанії BNP Paribas.

[ + – ] Олександр Ярославський є засновником фінансово-промислової групи DCH Фото: LIGA.net

Бізнесмен Ярославський останніми роками сконцентрувався на купівлі активів, які серйозно подешевшали після кризи 2014-2015 років і на тлі російської агресії. Найбільшими придбаннями підприємця з 2016 року є:

копальня "Суха Балка" ;

Дніпровський металургійний завод (ДМЗ);

Харківський тракторний завод (ХТЗ).

У 2019 році для управління своїми новими активами бізнесмен Ярославський створює компанію DCH Steel і для розвитку напряму планує інвестувати $150–200 млн. За рік група DCH викуповує банк "Кредит Дніпро" та розпочинає реалізацію масштабного інвестиційного проєкту. Йдеться про бізнес-парк "Екополіс ХТЗ", який буде створено на вільних виробничих площах ХТЗ.

Узимку 2021 року портфель інвестицій групи DCH поповнився популярною платформою для онлайн-шопінгу LeBoutique. Бізнесмен Ярославський також бере участь у відродженні футбольного клубу "Металіст". Для відновлення зруйнованої клубної інфраструктури було виділено понад 160 млн гривень. Як відомо, у 2012 році підприємець продав "Металіст" бізнесмену з оточення Віктора Януковича Сергію Курченку, після втечі якого клуб занепав.

У 2020 році Олександр Ярославський помирився з тодішнім мером Харкова Геннадієм Кернесом. Ворожнеча одних із найвпливовіших людей обласного центру тривала протягом семи років.

[ + – ] Ярославський помирився з Кернесом через 7 років ворожнечі Фото: УП

Бізнесмен активно підтримував Геннадія Кернеса напередодні чергових місцевих виборів, а на початку пандемії мешканцям Харкова розносили "продуктові набори" з політичною рекламою "друзів, які помирилися".

[ + – ] Продуктові набори в Харкові від Кернеса та Ярославського

Улітку 2020 року бізнесмен Ярославський рішенням міської ради став почесним мешканцем Харкова. Мерія обласного центру своє рішення пояснила тим, що підприємець надав значну допомогу в боротьбі з коронавірусом. Варто зазначити, що почесним мешканцям Харкова призначено стипендію від міської влади. Наприклад, харківський бізнесмен Олександр Фельдман, який також удостоєний такого ж звання, у 2019 році отримав 250 тисяч гривень.

У лютому 2021 року мер Харкова Ігор Терехов анонсував виробництво трамваїв, які збиратимуть на базі "Екополісу ХТЗ". Міський голова стверджував, що гроші на створення міського транспорту надасть бізнесмен Ярославський.

Бізнесмен Ярославський — смертельне ДТП під Харковом

Уранці 10 лютого з'явилася інформація про те, що кортеж Ярославського збив на смерть людину на трасі "Чугуїв-Мартове". За даними журналістів, на місці ДТП знайшли номерні знаки "АХ0018", що належать одному з автомобілів підприємця.

[ + – ] Автомобіль із кортежу Ярославського збив на смерть пішохода Фото: Нацполiцiя Украiни

Олександр Ярославський у коментарі журналістам повідомив, що в момент аварії він спав удома, а інформацію про смертельну ДТП під Харковом дізнався зі ЗМІ. У МВС заявили, що бізнесмена викликають на допит як можливого учасника інциденту на трасі "Чугуїв-Мартове".

[ + – ] Відео з місця смертельної ДТП за участю кортежу бізнесмена Ярославського

Увечері 10 лютого пресслужба групи DCH повідомила, що за кермом автомобіля з номерним знаком "АХ0018" перебував співробітник фірми, який прямував до Харкова для паркування службового транспорту. Водій, на момент публікації інформації, давав свідчення слідчим і очікував запобіжного заходу. У DCH також підтвердили, що Олександр Ярославський 10 лютого вилетів із Харкова до Лондона для зустрічі з членами своєї родини.