"Я спав, не стежу за своїми номерами", — Ярославський про смертельну ДТП під Харковом

За словами бізнесмена, він "не Нострадамус" і не може знати, чому з'явилася інформація про аварію за участю його кортежу. Водночас низка ЗМІ стверджує, що Олександр Ярославський 10 лютого на чартерному рейсі вилетів до Лондона.

Олександр Ярославський відреагував на інформацію про смертельну ДТП під Харковом, учасником якої міг стати автомобіль із його кортежу. Бізнесмен дав коментар місцевому виданню "Об'єктив".

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За словами Олександра Ярославського, під час ДТП на трасі "Чугуїв-Мартове" він спав удома, а про смертельну аварію дізнався вранці 10 лютого.

Бізнесмен не підтвердив, але й не спростував інформацію ЗМІ про те, що один із автомобілів його кортежу може бути причетний до загибелі пішохода під Харковом. На запитання журналіста, чи належать номерні знаки "0018" його транспортним засобам, Олександр Ярославський заявив, що не стежить за своїми номерами.

Бізнесмен також порекомендував кореспондентам безпосередньо поцікавитися у водіїв кортежу, де вони були на момент смертельної ДТП під Харковом.

"Послухайте, я ж не Нострадамус, звідки я знаю", — відповів Олександр Ярославський на запитання, чому в мережі з'явилася інформація про аварію за участю автомобіля, що йому належить.

Водночас низка українських ЗМІ повідомляють, що 10 лютого з Харкова вилетів чартерний рейс, на борту якого перебуває бізнесмен. За даними "Української правди", літак із Польщі прилетів до обласного центру о 12:50, і вилетів за годину в напрямку лондонського аеропорту "Фарнборо".

[ + – ] Олександр Ярославський вилетів із України чартерним літаком

Журналісти стверджують, що на борту чартеру перебувають Олександр Ярославський і його тесть Сергій Свентицький.

[ + – ] Олександр Ярославський вилетів із України чартерним літаком

Нагадаємо, 10 лютого ЗМІ повідомили про те, що під Харковом автомобіль із кортежу Олександра Ярославського збив на смерть пішохода. За даними журналістів, на місці ДТП виявили номерні знаки "0018", що належать до одного з транспортних засобів бізнесмена.

Нацполіція підтвердила факт смертельної ДТП під Харковом, унаслідок якої загинув пішохід. Тіло чоловіка, якому близько 50 років, із тілесними ушкодженнями виявили на проїжджій частині.