"Я спал, не слежу за своими номерами", — Ярославский о смертельном ДТП под Харьковом

По словам бизнесмена, он "не Нострадамус" и не может знать, почему появилась информация об аварии с участием его кортежа. Вместе с этим, ряд СМИ утверждают, что Александр Ярославский 10 февраля на чартерном рейсе вылетел в Лондон.

Александр Ярославский отреагировал на информацию о смертельном ДТП под Харьковом, участником которого мог стать автомобиль из его кортежа. Бизнесмен дал комментарий местному изданию "Объектив".

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По словам Александра Ярославского, во время ДТП на трассе "Чугуев-Мартовое" он спал дома, а о смертельной аварии узнал утром 10 февраля.

Бизнесмен не подтвердил, но и не опровергнул информацию СМИ о том, что один из автомобилей его кортежа может быть причастен к гибели пешехода под Харьковом. На уточняющий вопрос журналиста, принадлежат ли номерные знаки "0018" его транспортным средствам, Александр Ярославский заявил, что не следит за своими номерами.

Бизнесмен также порекомендовал корреспондентам напрямую поинтересоваться у водителей кортежа, где они были в момент смертельного ДТП под Харьковом.

"Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю", — ответил Александр Ярославский на вопрос, почему в сети появилась информация об аварии с участием автомобиля, который ему принадлежит.

Вместе с этим, ряд украинских СМИ сообщают, что 10 февраля из Харькова вылетел чартерный рейс, на борту которого находится бизнесмен. По данным "Украинской правды", самолет из Польши прилетел в областной центр в 12:50, и вылетел через час в направлении лондонского аэропорта "Фарнборо".

[ + – ] Александр Ярославский вылетел из Украины на чартерном самолете

Журналисты утверждают, что на борту чартера находятся Александр Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.

[ + – ] Александр Ярославский вылетел из Украины на чартерном самолете

Напомним, 10 февраля СМИ сообщили о том, что под Харьковом автомобиль из кортежа Александра Ярославского сбил насмерть пешехода. По данным журналистов, на месте ДТП обнаружили номерные знаки "0018", который принадлежат одному из транспортных средств бизнесмена.

Нацполиция подтвердила факт смертельного ДТП под Харьковом, в результате которого погиб пешеход. Тело мужчины, которому около 50 лет, с телесными повреждениями обнаружили на проезжей части.