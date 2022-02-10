Кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть пешехода под Харьковом, — СМИ (фото)

На месте смертельной аварии, по данным журналистов, были найдены номерные знаки "0018", которые принадлежат передней машине из кортежа бизнесмена.

На трассе "Чугуев-Мартовое" под Харьковом насмерть сбили мужчину, а на месте ДТП обнаружили номерные знаки, которые принадлежат автомобилю из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

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По данным инсайдера, ночью 10 февраля в полицию поступило сообщение о смертельном ДТП на трассе "Чугуев-Мартовое", в результате которого погиб мужчина. Источник утверждает, что на месте аварии обнаружили номерные знаки "0018", которые принадлежат передней машине кортежа Александра Ярославского.

Через какое-то время, как сообщают инсайдеры журналистов, в полицию позвонил мужчина, который назвался участником ДТП в районе Мартового, и пообещал явиться в районный отдел для дачи показаний. Собеседник в правоохранительных органах подтвердил, что по состоянию на 12:00 "свидетеля" допрашивали. Другие инсайдеры также сообщили, что видели, как вечером 9 февраля кортеж Александра Ярославского выезжал из Харькова (бизнесмен проживает в Мартовом — ред.).

Пресс-служба Нацполиции Харьковской области подтвердила информацию о смертельном ДТП возле областного центра. По данным правоохранителей, тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями обнаружили на проезжей части.

Смертельная авария, как отмечают в пресс-службе, трагедия произошла на 534-м километре трассы "Киев-Харьков-Должанский". Автомобиль, который двигался из Чугуева в областной центр, совершил наезд на пешехода. Личности погибшего, которому около 50 лет, и виновника ДТП в данный момент устанавливаются.

По факту гибели пешехода открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса — "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Фокус пытался связаться с Александром Ярославским для подтверждения или опровержения информации о смертельном ДТП с участием автомобиля из его кортежа, однако на момент публикации этого текста не получил от него ответа. В случае обратной связи мы опубликуем заявление бизнесмена отдельным материалом.

[ + – ] Под Харьковом автомобиль из кортежа Ярославского насмерть сбил пешехода, — СМИ Фото: Нацполиция Украины

По данным тематического издания "ТопЖыр", кортеж Александра Ярославского состоит из двух автомобилей Mercedes G-класса, которые имеют эсклюзивные номерные знаки "АХ0018".

[ + – ] Кортеж бизнесмена Александра Ярославского из двух автомобилей Mercedes G-класса

Напомним, издание "Украинская правда" 1 февраля опубликовало новое расследование, которое было посвящено ДТП под Киевом с участием нардепа Александра Трухина. В своем материале журналисты использовали видео с нагрудной камеры патрульного, который прибыл на место аварии одним из первых. На видеоролике можно было увидеть, как "слуга народа" Александр Трухин пытался "договориться" с правоохранителями и утверждал, что может "решить" скандал через главу МВД Дениса Монастырского.

Ранее Фокус собирал в одном материале все подробности скандала вокруг ДТП под Киевом, в котором участвовал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.