"Я с Монастырским поговорю": опубликовано видео со "слугой" Трухиным после ДТП под Киевом

Парламентарий из президентской фракции, как утверждают авторы расследования, трижды отказывался проходить тест на алкодрагере и предлагал полицейским 150 тысяч "как бонус".

Появилось видео с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным, который после ДТП на Бориспольской трассе пытался "договориться" с правоохранителями. Расследование, посвященное аварии, которая произошла 23 августа 2021 года, опубликовало издание "Украинская правда".

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В своем материале журналисты использовали видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который одним из первых прибыл на место ДТП на Бориспольской трассе под Киевом.

На видеоролике отчетливо видно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин предлагал правоохранителю "решить вопрос", в том числе через министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Давай я тихонечко в лес уйду, я с Денисом поговорю, с Монастырским… Я тебя прошу, я тихонечко сейчас в лес уйду", — заявил парламентарий в общении с патрульным Сергеем Петриком.

Правоохранитель категорически отклонил идею Александра Трухина и напомнил нардепу, что для полицейских также предусмотрена уголовная ответственность. Через какое-то время "слуга народа" ушел в сторону лесополосы, а Сергей Петрик направился за ним, чтобы один из подозреваемых не покинул место ДТП.

В ходе разговора Александр Трухин стал утверждать, что он не находился за рулем автомобиля в момент столкновения и сообщил силовикам, что у него в машине лежит сумка, в которой "есть 150 тысяч".

Патрульный Сергей Петрик подтвердил, что нардеп от "Слуги народа" предлагал деньги правоохранителям и другим участникам аварии на Бориспольской трассе.

"У Трухина были признаки алкогольного опьянения… Пытался показать удостоверение народного депутата", — продолжил силовик, который одним из первых прибыл на место ДТП.

Через какое-то время "слуга народа" Александр Трухин снова попытался уехать с Бориспольской трассы — нардеп сообщил, что поедет в больницу со своим пострадавшим в результате столкновения другом.

"Я на всякий случай сгружу вам 150 (тысяч — ред.). Оставите себе просто как бонус", — заявил парламентарий полицейскому Сергею Петрику.

Правоохранитель предупредил, что все происходящее на месте ДТП записывается на нагрудную камеру, на что нардеп от "Слуги народа" ответил: "150 вот, это конфет, шоколадок бл**ь, печенек, всего бл**ь. Мне эта камера… А что? Я что-то противоправное делаю?".

Позже на Бориспольскую трассу прибыла следственно-оперативная группа, однако Александр Трухин отказался давать показания даже в качестве свидетеля. По словам нардепа от "Слуги народа", во время поездки он спал на заднем сидении и не видел момент аварии под Киевом.

Следователь попросил Александра Трухина указать в документе то, что он являлся пассажиром, однако парламентарий заявил: "Можете написать, что ничего не видел… Можете написать, у меня руки дрожжат…".

Авторы расследования подчеркивают, что нардеп от "Слуги народа" трижды отказывался проходить тест на алкодрагере.

[ + – ] "Слуга народа" Александр Трухин пытался скрыться с места ДТП на Бориспольской трассе

Напомним, 23 августа в соцсетях появилась информация о том, что нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин устроил ДТП на Бориспольской трассе под Киевом. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе функционер Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Через какое-то время более 30 украинских СМИ удалили новость о том, что Александр Трухин был участником ДТП под Киевом.

31 августа полиция проинформировала о том, что дело о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" было передано для расследования в ГБР. Впервые Александр Трухин прокомментировал аварию под Киевом 7 сентября. Нардеп отказался отвечать на уточняющий вопрос, находился ли он за рулем в момент столкновения.

Также стоит отметить, что в октябре в Трускавце проходила закрытая вечеринка "Слуг народа", в ходе которой нардепы подшучивали над Александром Трухиным и ДТП с его участием на Бориспольской трассе.