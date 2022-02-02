"Я з Монастирським поговорю": опубліковано відео зі "слугою" Трухіним після ДТП під Києвом

Парламентарій із президентської фракції, як стверджують автори розслідування, тричі відмовлявся проходити тест на алкодрагері та пропонував поліцейським 150 тисяч "як бонус".

З'явилося відео з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Трухіним, який після ДТП на Бориспільській трасі намагався "домовитися" з правоохоронцями. Розслідування, присвячене аварії, що сталася 23 серпня 2021 року, опублікувало видання "Українська правда".

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У своєму матеріалі журналісти використали відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який одним із перших прибув на місце ДТП на Бориспільській трасі під Києвом.

На відеоролику чітко видно, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін пропонував правоохоронцю "вирішити питання", зокрема через міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Давай я тихенько в ліс піду, я з Денисом поговорю, з Монастирським... Я тебе прошу, я тихенько зараз у ліс піду", — заявив парламентар у спілкуванні з патрульним Сергієм Петриком.

Правоохоронець категорично відхилив ідею Олександра Трухіна та нагадав нардепу, що для поліцейських також передбачено кримінальну відповідальність. Через якийсь час "слуга народу" пішов у бік лісосмуги, а Сергій Петрик попрямував за ним, щоб один із підозрюваних не покинув місце ДТП.

У процесі розмови Олександр Трухін почав стверджувати, що він не перебував за кермом автомобіля в момент зіткнення і повідомив силовикам, що в машині лежить сумка, в якій "є 150 тисяч".

Патрульний Сергій Петрик підтвердив, що нардеп від "Слуги народу" пропонував гроші правоохоронцям й іншим учасникам аварії на Бориспільській трасі.

"Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння... Намагався показати посвідчення народного депутата", — продовжив силовик, який одним із перших прибув на місце ДТП.

Через якийсь час "слуга народу" Олександр Трухін знову спробував виїхати з Бориспільської траси — нардеп повідомив, що поїде до лікарні зі своїм потерпілим унаслідок зіткнення другом.

"Я про всяк випадок завантажу вам 150 (тисяч — ред.). Залишіть собі просто як бонус", — заявив парламентар поліцейському Сергію Петрику.

Правоохоронець попередив, що все, що відбувається на місці ДТП, записується на нагрудну камеру, на що нардеп від "Слуги народу" відповів: "150 ось, це цукерок, шоколадок бл**ь, печива, всього бл**ь. Мені ця камера... А що? Я щось протиправне роблю?".

Пізніше на Бориспільську трасу прибула слідчо-оперативна група, проте Олександр Трухін відмовився давати свідчення навіть як свідок. За словами нардепа від "Слуги народу", під час поїздки він спав на задньому сидінні та не бачив момент аварії під Києвом.

Слідчий попросив Олександра Трухіна вказати в документі те, що він був пасажиром, проте парламентарій заявив: "Можете написати, що нічого не бачив... Можете написати, у мене руки тремтять...".

Автори розслідування підкреслюють, що нардеп від "Слуги народу" тричі відмовлявся проходити тест на алкодрагері.

[ + – ] "Слуга народу" Олександр Трухін намагався втекти з місця ДТП на Бориспільській трасі

Нагадаємо, 23 серпня у соцмережах з'явилася інформація про те, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін влаштував ДТП на Бориспільській трасі під Києвом. Унаслідок аварії постраждали шестеро осіб, зокрема функціонер Української асоціації футболу Лучано Лучі. Через якийсь час понад 30 українських ЗМІ видалили новину про те, що Олександр Трухін був учасником ДТП під Києвом.

31 серпня поліція поінформувала про те, що справу про ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" було передано для розслідування в ДБР. Вперше Олександр Трухін прокоментував аварію під Києвом 7 вересня. Нардеп відмовився відповідати на уточнювальне питання, чи перебував він за кермом у момент зіткнення.

Також варто зазначити, що в жовтні в Трускавці проходила закрита вечірка "Слуг народу", під час якої нардепи жартували над Олександром Трухіним і ДТП за його участю на Бориспільській трасі.