Поліція передала справу про ДТП за участю "слуги народу" Трухіна в ДБР

Таке рішення прийнято у зв'язку зі статусом фігуранта розслідування. Тим часом у ДБР стверджують, що матеріалів щодо аварії від поліції ще не надходило.

Розслідуванням обставин ДТП за участю народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна буде займатися Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це у вівторок, 31 серпня, повідомила пресслужба поліції Києва.

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За словами правоохоронців, у зв'язку з тим, що серед фігурантів є спецсуб'єкт — народний депутат України — процесуальний керівник прийняв рішення змінити підслідність справи. Слідчі поліції вже повідомили прокуратуру про передачу матеріалів цієї кримінальної справи в ДБР. Усі матеріали, зібрані слідчими поліції, буде надано відомству в повному обсязі.

У поліції також додали, що після прибуття на місце події патрульні документально зафіксували всіх осіб, які їхали в автомобілях, що потрапили в аварію. Однак, на той момент усі учасники події перебували біля своїх машин, тому, за словами правоохоронців, "треба було точно встановити, хто ж був за кермом у момент ДТП".

"Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом "Ауді" був чоловік, як з'ясувалося — народний депутат України. У той же час інші свідки заперечують ці свідчення", — повідомили правоохоронці.

Спікерка ДБР Ольга Чиканова повідомила "Українській правді", що відомство матеріалів справи про ДТП за участю депутата поки не отримало.

"У ДБР бачили в ЗМІ інформацію про те, що Національна поліція направила в Бюро справу про ДТП за участю народного депутата України. Однак, ці документи не надійшли в ДБР згідно з установленим порядком. Як тільки слідчі отримають і вивчать справу, ми обов'язково повідомимо про це громадськості", — сказала представниця відомства.

Нагадаємо, ДТП сталася 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ. За даними журналістів, автомобіль Audi, за кермом якого перебував нетверезий нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, в'їхав у Ford, що у свою чергу протаранив Daewoo. У результаті постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Тим часом понад 30 різних видань видалили публікації про інцидент за участю депутата.

У свою чергу голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що розраховує на неупереджене розслідування справи про ДТП.