"Трухін повинен сам прокоментувати ситуацію": Разумков висловився про скандальну ДТП

Глава парламенту має намір захищати правоохоронців від тиску під час розслідування справи про ДТП за участю народного депутата.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує на неупередженість розслідування справи про ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна. Про це він сказав на брифінгу 31 серпня.

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Спікер парламенту також вважає, що ЗМІ повинні сказати, хто пропонував їм гроші за видалення публікацій про цю ДТП, чи надати інформацію правоохоронцям, "тому що це дуже цікаво".

"Усі ми — люди, й усі можемо потрапити в ДТП. Питання в іншому: якщо будуть підтверджуватися інші факти, пов'язані з цією подією, то реакція має бути жорсткою", — сказав Разумков.

Він підкреслив, що докладатиме максимум зусиль для того, що на правоохоронців не було тиску в зв'язку з розслідуванням цієї справи.

"Наскільки я розумію, зараз цю справу ДБР повинне буде забрати у Нацполіції, тому що це зона відповідальності саме їх. І сподіваюся, що розслідування буде абсолютно неупередженим", — додав спікер.

Разумков вважає, що Трухін повинен сам прокоментувати ситуацію, пояснивши, "що насправді відбулося, для того, щоб ми зараз не займалися домислами".

"Сподіваюся, що колега на це піде", — додав Разумков.

У справі про ДТП з народним депутатом Олександром Трухіним поліція повинна встановити, хто перебував за кермом у момент аварії. Якщо за кермом перебував народний депутат, то справа буде передана до Держбюро розслідувань. Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

12 липня Разумков говорив про необхідність появи в законодавстві норми, яка б дозволяла позбавити народного депутата мандата за управління транспортом у нетверезому вигляді. Глава парламенту нагадав, що залучення судом до кримінальної відповідальності є підставою для того, щоб народний депутат склав свій мандат.

Нагадаємо, ДТП, про яку йдеться, сталася 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді в столицю. ЗМІ повідомляли, що автомобіль Audi, за кермом якого перебував Трухін, врізався ззаду у Ford. Через зіткнення той ривком протаранив Daewoo, в якому знаходилися зокрема діти.

Спочатку ЗМІ активно писали про резонансну аварію, проте незабаром на сайтах десятків видань новини за темою почали масово зникати.