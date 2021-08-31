"Трухин должен сам прокомментировать ситуацию": Разумков высказался о скандальном ДТП

Глава парламента намерен защищать правоохранителей от давления при расследовании дела о ДТП с участием народного депутата.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает на непредвзятость расследования дела о ДТП с участием нардепа Александра Трухина. Об этом он сказал на брифинге 31 августа.

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Спикер парламента также считает, что СМИ должны сказать, кто предлагал им деньги за удаление публикаций об этом ДТП, или предоставить информацию правоохранителям, "потому что это очень интересно".

"Все мы – люди, и все можем попасть в ДТП. Вопрос в другом: если будут подтверждаться другие факты, связанные с этим происшествием, то реакция должна быть жесткой", – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что будет прилагать максимум усилий для того, что на правоохранителей не было давления в связи с расследованием этого дела.

"Насколько я понимаю, сейчас это дело ГБР должно будет забрать у Нацполиции, потому что это зона ответственности именно их. И надеюсь, что расследование будет абсолютно непредвзятым", – добавил спикер.

Разумков считает, что Трухин должен сам прокомментировать ситуацию, объяснив, "что на самом деле произошло, для того, чтобы мы сейчас не занимались домыслами".

"Надеюсь, что коллега на это пойдет", – добавил Разумков.

В деле о ДТП с народным депутатом Александром Трухиным полиция должна установить, кто находился за рулем в момент аварии. Если за рулем находился народный депутат, то дело будет передано в Госбюро расследований. Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

12 июля Разумков говорил о необходимости появления в законодательстве нормы, которая бы позволяла лишить народного депутата мандата за управление транспортом в нетрезвом виде. Глава парламента напомнил, что привлечение судом к уголовной ответственности является основанием для того, чтобы народный депутат сдал свой мандат.

Напомним, ДТП, о котором идет речь, случилось 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в столицу. СМИ сообщали, что автомобиль Audi, за рулем которого находился Трухин, врезался сзади в Ford. Из-за столкновения тот рывком протаранил Daewoo, в котором находились в том числе дети.

Сначала СМИ активно писали о резонансной аварию, однако вскоре на сайтах десятков изданий новости по теме стали массово исчезать.